Небо над Латвией можно закрыть очень быстро — LGS

Он отметил, что LGS совместно с Национальными вооруженными силами разработала процедуры по созданию зон, закрытых для полетов. По его словам, в разных зонах могут действовать разные условия в зависимости от размера и типа летательного аппарата, высоты и географического положения.

Тауриньш напомнил, что решение о закрытии восточной границы в ночное время суток принято с определёнными условиями. Воздушное пространство закрыто до высоты шести километров — ниже могут летать только спецслужбы и аварийные службы, а коммерческие самолёты это не затрагивает, поскольку они летают выше.

Руководитель LGS рассказал, что предприятие активно участвует в развитии системы противодействия дронам. Одним из направлений является сотрудничество с Рижским аэропортом и правоохранительными органами, чтобы минимизировать влияние дронов на работу аэропорта и безопасность полётов.

Он пояснил, что речь идёт не о боевых дронах, а о системах обнаружения и нейтрализации гражданских аппаратов: сначала определяется их наличие, затем оценивается уровень угрозы, и если дрон опасен — он может быть деактивирован. В этом процессе всё активнее участвуют службы безопасности аэропорта и правоохранительные органы.

По его словам, для решения подобных задач применяются и электронные методы, но важно соблюдать баланс, чтобы не повредить навигационное оборудование и не повлиять на коммерческие рейсы.

С 8 октября продолжают действовать ограничения в воздушном пространстве Латвии у границы с Белоруссией и Россией: оно закрыто в тёмное время суток — с 20:00 до 7:00. Решение принято с учётом инцидентов нарушения воздушного пространства в других странах НАТО и необходимости усиленного наблюдения и тренировок противодронных подразделений.

LGS — предприятие со 100% государственным капиталом, ответственное за обеспечение аэронавигационных услуг и безопасность использования латвийского воздушного пространства.