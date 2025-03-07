Не забудь поднять руку!15 марта в Риге появятся новые остановки по требованию

Что касается конкретики, то «остановка по требованию» будет действовать на следующих маршрутах:

– Троллейбусы: № 1, 3, 4, 5, 16, 19, 27, 31, 34, 35

– Автобусы: № 6, 9, 20, 21, 33, 44, 46, 48, 49, 52, 63

Дополнительные остановки по требованию появятся и на маршрутах, где новая система уже работает. Это автобусы: № 2, 3, 4, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 43, 51, 55, 56, 58.

Напомним, новая система предусматривает, что, если вы хотите, чтобы автобус не проехал мимо, пассажиру нужно стоять в четко указанном месте: под специальным указателем, где изображена поднятая рука на зеленом фоне. Тогда водитель затормозит и впустит в салон. В свою очередь пассажир в салоне должен заранее сигнализировать о выходе из автобуса или троллейбуса, нажав на кнопку открытия дверей.

Об обстановках, где действует такая система, сигнализирует специальный знак – иконка поднятой руки на зеленом фоне, на который должны обратить внимание пассажиры. Сами знаки размещаются на столбе остановки (над расписанием движения), в расписаниях движения транспорта, а также на электронных табло в автобусах и троллейбусах.