Не все русские — ватники, но все ватники — русские. Майрис Бриедис — русский? Боксер снова разозлил публику

В третью годовщину войны бывший боксер Майрис Бриедис написал на своей странице в Facebook: «Наши политики бросаются спасать другие страны, а Латвия остается позади. Народ страдает, налоги растут, а помощь течет через границы. Пришло время напомнить людям, что в первую очередь нужно заботиться о своем народе и своей стране!»

Запись вызвала широкую дискуссию. Высказывания г-на Бриедиса («двусмысленная» война в Украине, защита оккупантов) ранее также вызвали резкое осуждение общественности.

Zane: У кого-нибудь еще есть сомнения?

Угис: Не все русские - ватники, но все ватники - русские. В случае с оленем - под ватником.

Мудиньш: Единственное, что жаль, так это то, что столько лет латыши сочувствовали тебе и поддерживали тебя, жалкий придурок. Что случилось с визитом в Киев? Ты поехал, попозировал у танка и подкмал "сойдет". То, что ты думаешь, живешь и дышишь по-русски, ясно на 100%.

Иво: Это, сейчас я шучу, надо понимать и критиковать мягко, в конце концов, парень занимался травмоопасным видом спорта, и регулярные удары по голове привели к значительным и необратимым последствиям.

Правда, небольшое меньшинство комментаторов отмечают, что господин Бриедис не сказал ничего плохого.