Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Не все русские — ватники, но все ватники — русские. Майрис Бриедис — русский? Боксер снова разозлил публику

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 20:03

Важно 0 комментариев

За последние три года Латвия направила на военную поддержку Украины около полумиллиарда евро. В прошлом году военная помощь Латвии Украине составила 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП). В этом и следующем году Латвия продолжит тот же курс и окажет Украине военную помощь в размере не менее 0,25 % ВВП. В этом году эта помощь составит около 110 миллионов евро, большая часть которых будет предоставлена латвийской оборонной промышленностью.

В третью годовщину войны бывший боксер Майрис Бриедис написал на своей странице в Facebook: «Наши политики бросаются спасать другие страны, а Латвия остается позади. Народ страдает, налоги растут, а помощь течет через границы. Пришло время напомнить людям, что в первую очередь нужно заботиться о своем народе и своей стране!»

Запись вызвала широкую дискуссию. Высказывания г-на Бриедиса («двусмысленная» война в Украине, защита оккупантов) ранее также вызвали резкое осуждение общественности.

Zane: У кого-нибудь еще есть сомнения?

Угис: Не все русские - ватники, но все ватники - русские. В случае с оленем - под ватником.

Мудиньш: Единственное, что жаль, так это то, что столько лет латыши сочувствовали тебе и поддерживали тебя, жалкий придурок. Что случилось с визитом в Киев? Ты поехал, попозировал у танка и подкмал "сойдет". То, что ты думаешь, живешь и дышишь по-русски, ясно на 100%. 

Иво: Это, сейчас я шучу, надо понимать и критиковать мягко, в конце концов, парень занимался травмоопасным видом спорта, и регулярные удары по голове привели к значительным и необратимым последствиям.

Правда, небольшое меньшинство комментаторов отмечают, что господин Бриедис не сказал ничего плохого.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А теперь — как хотите: как каршеринги пострадали из-за новых правил со штрафами

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

Внимательные жители столицы стали замечать блокираторы колес на отдельных машинах каршерингов. Но как такое возможно? Ведь услуга почасовой аренды автомобиля предполагает бесплатные парковки (если машина припаркована по правилам), почему стали штрафовать и эти автомобили?

Внимательные жители столицы стали замечать блокираторы колес на отдельных машинах каршерингов. Но как такое возможно? Ведь услуга почасовой аренды автомобиля предполагает бесплатные парковки (если машина припаркована по правилам), почему стали штрафовать и эти автомобили?

Читать
Загрузка

BBC: встреча Трампа с Зеленским началась с перепалки в присутствии прессы

Мир 20:17

Мир 0 комментариев

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом и проводит встречу с Дональдом Трампом, на которой ожидается заключение рамочного соглашения о добыче полезных ископаемых. Встреча началась с напряженной перепалки, в которой участвовали Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Зеленский. BBC ведет онлайн трансляцию.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом и проводит встречу с Дональдом Трампом, на которой ожидается заключение рамочного соглашения о добыче полезных ископаемых. Встреча началась с напряженной перепалки, в которой участвовали Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Зеленский. BBC ведет онлайн трансляцию.

Читать

Против художника Кристиана Бректе начат уголовный процесс

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

По заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (Нацблок) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и доцента Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook, сообщает портал Satori.

По заявлению нескольких депутатов Сейма от Национального объединения (Нацблок) Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника и доцента Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, размещенное в социальных сетях TikTok и Facebook, сообщает портал Satori.

Читать

Памятник национального значения: пожар на Виландес в Риге полностью локализован (ДОПОЛНЕНО в 17.14)

ЧП и криминал 20:02

ЧП и криминал 0 комментариев

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

Читать

Новые старые министры: кого же выдвинули на роль министра образования?

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

"Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, говорится в распространенном в пятницу заявлении партии.

"Новое Единство" выдвинуло на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, говорится в распространенном в пятницу заявлении партии.

Читать

«Меня пригласили!» Министр культуры ответила на критику по поводу своей поездки на Оскар

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) отреагировала на волну критики в социальных сетях, связанную с её возможной поездкой на церемонию вручения премии «Оскар». В своем заявлении она подчеркнула, что отправляется в США по приглашению создателей фильма «Straume» («Поток»), чтобы укреплять международное культурное сотрудничество и подтвердить готовность Латвии участвовать в развитии мировых кинопроектов.

Министр культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) отреагировала на волну критики в социальных сетях, связанную с её возможной поездкой на церемонию вручения премии «Оскар». В своем заявлении она подчеркнула, что отправляется в США по приглашению создателей фильма «Straume» («Поток»), чтобы укреплять международное культурное сотрудничество и подтвердить готовность Латвии участвовать в развитии мировых кинопроектов.

Читать