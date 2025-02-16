«Не упущу возможность слегка испортить вечер»: Херманис упрекнул Латвию в двуличности (ВИДЕО)

Премия была вручена художественному руководителю театра Алвису Херманису, который сказал, что "не упустит возможность слегка испортить вечер", и подчеркнул в своем выступлении, что по Латвии до сих пор ездят российские вагоны.

Текстом своей речи режиссер поделился в соцсетях. Приводим ее в сокращенном виде.

"Как вошло в привычку за последние годы, хороший тон теперь требует, чтобы в речах благодарности были произнесены красивые слова о поддержке Украины. Реальная жизнь, однако, такова, что каждый день по Латвии продолжают ехать российские товарные поезда и с латвийско-российской торговлей все в полном порядке. Импорт 2024 года из России в Латвию - 400 миллионов, из Латвии в Россию - более миллиарда евро.

Интересно, что в сфере искусства (а также спорта) уже 3 года мы любое сотрудничество остановили - оно невозможно. Вначале было несколько перебежчиков в обоих направлениях, но потом дверь закрылась. Тотальный бойкот. Зато в других сферах латыши продолжают сотрудничать с путинской Россией.

В следующий раз, когда вы услышите по телевизору эти безвкусные слезные речи о поддержке украинцев (особенно в исполнении политиков), всегда помните, что Латвия финансово субсидирует убийства украинцев.

И не забудьте написать здесь комментарий о том, что Херманис снова клевещет на свою страну и поддерживает Кремль".