«Не учите нас жить! Если есть деньги – дайте, но не занимайтесь трахомудией»: мнение по развитию регионов

«Если взять средние зарплаты производителей товаров и поставщиков услуг, мы конкурентоспособны на экспортных рынках, например, «Latvijas finieris» и тот же «Rēzeknes gaļas kombināts». К сожалению, таких предприятий мало. Их должно быть больше», – сказал Шнепст.

«Для этого не нужно «составлять программы» и тратить на них административные ресурсы. Не учите нас жить и не решайте за нас, что развивать в Латгалии! Мы сделаем это сами. Если у вас есть деньги – дайте их! Если у вас нет денег – не давайте! Но не занимайтесь трахомудией...», – весьма эмоцианально сказал Шнепст.

На просьбу объяснить значение слова «трахомудия», он ответил, что не стоит заниматься ерундой.