Не политикой единой: Урсула фон дер Ляйен спасла летевшего с нею одним рейсом пассажира

Как сообщает швейцарский новостной портал 20 Minuten, чрезвычайная медицинская ситуация произошла в среду, 20 ноября на рейсе авиакомпании Swiss Air. Экипаж сделал объявление, адресованное пассажирам, с просьбой предоставить медицинскую помощь одному из находившихся на борту. На этот призыв откликнулась фон дер Ляйен, которая имеет медицинское образование. Офис главы Еврокомиссии подтвердил факт инцидента.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен по образованию - врач-гинеколог. Она получила степень доктора медицины, которую получила в Высшей медицинской школе Ганновера в 1991 году.