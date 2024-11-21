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Не политикой единой: Урсула фон дер Ляйен спасла летевшего с нею одним рейсом пассажира

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 22:01

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Scanpix/Photo by Attila KISBENEDEK / AFP

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала экстренную медицинскую помощь пассажиру рейса Цюрих-Брюссель, на котором она летела, сообщает "Дойче велле".

Как сообщает швейцарский новостной портал 20 Minuten, чрезвычайная медицинская ситуация произошла в среду, 20 ноября на рейсе авиакомпании Swiss Air. Экипаж сделал объявление, адресованное пассажирам, с просьбой предоставить медицинскую помощь одному из находившихся на борту. На этот призыв откликнулась фон дер Ляйен, которая имеет медицинское образование. Офис главы Еврокомиссии подтвердил факт инцидента.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен по образованию - врач-гинеколог. Она получила степень доктора медицины, которую получила в Высшей медицинской школе Ганновера в 1991 году.

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Русскую культуру попросили на выход: очередной демарш Рижской думы

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«До 31 декабря мы, согласно предписанию Департамента собственности Рижской думы, должны будем покинуть помещения площадью 96 квадратных метров, в которых проработали 24 года. Причина - помещения потребовались для других целей», - рассказала press.lv председатель правления Латвийского общества русской культуры (ЛОРК) Елена Матьякубова. Речь идет о расторжении договора с обществом  на аренду помещений в Риге на бульваре Анниньмуйжас, 29, в Доме культуры "Иманта".

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Еще выгоднее: люди продолжают удивляться акциям от Rimi, на этот раз на спагетти

Важно 21:30

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В TikTok опубликовали новый ролик из сети магазинов Rimi. На этот раз восторг народа вызвала стоимость пачки спагетти №7 от Dobeles dzirnavnieks, которая по акции стоит 1,49 евро, а до акции... 1,35 евро.

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Важно 21:26

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Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

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Залужный: «Третья мировая, добро пожаловать, началась»

Важно 21:11

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Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что прямое участие союзников России в войне против Украины свидетельствует о начале Третьей мировой войны. Такое мнение он высказал на церемонии вручения ежегодной премии «УП 100», организованной «Украинской правдой».

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что прямое участие союзников России в войне против Украины свидетельствует о начале Третьей мировой войны. Такое мнение он высказал на церемонии вручения ежегодной премии «УП 100», организованной «Украинской правдой».

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Еще одни сдались: в Риге закрылась сеть заправок

Важно 20:48

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Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

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Мир 20:46

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Белорусское государственное телевидение сообщило в среду, что в Минск из Вьетнама экстрадирован гражданин Белоруссии, добровольно воевавший в Украине на стороне Киева во время полномасштабного российского вторжения.

Белорусское государственное телевидение сообщило в среду, что в Минск из Вьетнама экстрадирован гражданин Белоруссии, добровольно воевавший в Украине на стороне Киева во время полномасштабного российского вторжения.

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