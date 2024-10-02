Не облагаемый налогом минимум обещают повысить вдвое: кому?

Нынешняя процедура составления государственного бюджета на следующий год похожа на триллер с продолжением. Латвийцы с волнением следят за каждым заседанием каждой комиссии Сейма, движениями в кабинетах правительства, ловят высказывания политиков и министров... Ведь речь идет о благополучии каждого латвийца, каждой семьи. Будем жить лучше или хотя бы не хуже?

В сентябре появились первые наметки будущего бюджета: Министерство финансов ЛР озвучило свои расчеты повышения налогов, которые были оспорены социальными партнерами. Потом проекты гуманно подкорректировали в сторону смягчения налогов на рабочую силу, представили новые минимальные зарплаты на четыре года вперед, размер не облагаемого налогом минимума для пенсионеров - аж до 650 евро.

И вот прошло две недели - и сенсация. Минфин представил правительству новый доклад о пересмотре доходов госбюджета и налоговой политики на 2025-2027 годы. В документе учтена предыдущая критика, и проект был концептуально поддержан Национальным советом трехстороннего сотрудничества.

По-прежнему авторы проекта делают упор на рост благосостояния латвийцев - как они его представляют. Предложение по изменению налога на труд увеличит чистый доход примерно 95% работников, или всех тех, чья брутто-зарплата составляет до 4 000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется непосредственно работников с зарплатой до 2 500 евро.

Предлагаемый сценарий упрощает налоговую систему и вместе со снижением налогов на рабочую силу будет стимулировать частное потребление и инвестиции, а также выравняет конкурентоспособность стоимости рабочей силы Латвии в Балтии. И вообще будет рост экономики...

Новая минималка

V Насколько подрастет минимальная заработная плата:

- в 2025 году - с 700 до 740 евро в месяц;

- в 2026 году - до 780 евро;

- с 2027 года - до 820 евро;

- с 2028 года - до 860 евро.

V Не облагаемый налогом минимум

Предлагают поднять его не намного, но зато, в отличие от предыдущих привилегий, установить для всех зарплат одинаковый. Таким образом, фиксированный не облагаемый налогом минимум:

- с 2025 года планируется в размере 510 евро в месяц;

- с 2026 года он будет повышен до 550 евро;

- с 2027 года – до 570 евро.

Звёздный час сениоров

(!) ВНИМАНИЕ! В следующем году необлагаемый минимум для пенсионеров предлагается увеличить с 500 до 1 000 евро в месяц. Эти заоблачные для пенсионеров цифры присутствуют в новом проекте, представленном Минфином. Информацию накануне заседания правительства озвучил и министр благосостояния Улдис АУГУЛИС.

Например, если человек получает пенсию в размере 750 евро в месяц, то его пенсия после введения удвоенного необлагаемого минимума в 2025 году увеличится на 50 евро в месяц.

Если же пенсия в размере 1 000 евро, то с 2025 года «на руки» человек будет получать на 100 евро больше в месяц!

Сколько таких счастливчиков?

В прошлом году пенсию от 500 до 1 000 евро получали 43% пенсионеров, плюс 7% пенсионеров получали пенсию, превышающую 1 000 евро, - по данным Госагентства социального страхования (VSAA). Вместе с тем каждый третий пенсионер – 34% - получал пенсию в размере от 350 до 500 евро, а 16% — минимальную государственную пенсию. То есть государственная благодать снизойдет только на половину латвийских пенсионеров.

Вот если бы второй половине пенсионеров повысили пенсию до 1 000 евро – это был бы праздник. Но, увы, такое в нынешних условиях будет означать экономический кризис.

А пока данные говорят, что средняя пенсия в Латвии в августе оставила 570,01 евро, а пенсионеров по возрасту, то есть старости, у нас 435 013 человек...

Но налог повысят

Что взамен попросят законодатели за широкий жест в сторону пенсионеров?

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с населения (IIN) и упростить систему налогообложения рабочей силы, предлагает Минфин, надо ввести единую ставку подоходного налога с населения (IIN) в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц). Для доходов выше 8 775 евро в месяц сохраняется налог солидарности в размере 33%.

Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным независимо от размера зарплаты, у жителей будет оставаться больше денег после уплаты налога, несмотря на то, что ставка IIN изменится с 20% и 23% в настоящее время до 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро), - считают в Минфине.

Не хочется снижать уровень восторга, с которым авторы проекта предлагают народу повышение налога как возможность увеличить свои доходы, но вряд ли 10 евро дополнительно к необлагаемому минимуму заметно повлияют на благополучие латвийцев. Давно уже шла речь о повышении необлагаемого минимума до уровня минимальной зарплаты, но, как мы видим, этого нет и в перспективе...

Кто может радоваться, так это пенсионеры, получающие пенсии от 501 до 1 000 евро. Если норма удвоения необлагаемого минимума для пенсий сохранится в ходе горячего обсуждения бюджета на 2025 год, то эта часть пенсионеров будет получать пенсии в полном размере. Но вот работающих пенсионеров при пересчете доходов по итогам годовой декларации могут ожидать неприятные сюрпризы в виде ощутимых сумм недоплаченного подоходного налога.

Опять-таки, простите за скептицизм, но обещать - еще не значит дать. Как всегда говорили старые люди: государство себе в ущерб ничего не будет делать...

И о втором уровне

Далее автор финансовых реформ – Минфин – посягнул на 2-й пенсионный уровень. То есть на ту часть пенсионных отчислений, которая уходила на откуп финансовым учреждениям, управляющим пенсионными отложениями латвийских налогоплательщиков.

Для пополнения госбюджета, который будет ужат вследствие изменений налогов на рабочую силу, предлагается вывести 1% из накопительной пенсионной системы 2-го уровня в пользу 1-го – государственного.

Баланс будет не 14% и 6%, как сейчас, а 15% и 5%. И планируется сохранить такое соотношение в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028-го.

Ну что тут поднялось! Изо всех рупоров понеслись возмущенные сентенции о том, что пенсионеры останутся ни с чем, что власть посягает на святое.

А вот не ангажированные специалисты отмечают, что это как раз таки разумное решение и давно надо было сократить выплаты 2-му уровню. Потому что в течение более 20 лет таким способом латвийские пенсионеры поддерживают банки. Ведь управляющие пенсионерскими накоплениями 2-го уровня фонды – это те же банки, которые и так не голодают.

И аргумент Минфина о том, что в госказне пенсионерские деньги будут сохраннее, в данном случае справедлив. Ведь выходившие на пенсию три-четыре года назад латвийцы не досчитались своих накоплений на 2-м уровне. Другое дело, что народ уже меньше доверяет государству. А куда деваться?

И прочее...

Также планируется дальнейшее повышение налогов в связанных с охраной природы сферах и на, так сказать, излишества, вредные для здоровья и семейного бюджета. А именно - повышение ставок акцизного налога на алкоголь и азартные игры.

Кроме того, запланированы и другие компенсационные меры:

- сокращение расходов государственного сектора путем ограничения ежемесячного повышения заработной платы выборных должностных лиц и должностных лиц, назначаемых Сеймом (до 2,6 млн. евро в течение года);

- горизонтальное сокращение расходов министерств и других центральных учреждений (50 млн. евро).

Так, 35 млн. евро были найдены при проверке расходов общего бюджета и почти 16 млн. найдены в расходах специального бюджета.

Утверждение проекта госбюджета на 2025 год и структуры бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы в Кабинете министров запланировано на 14 октября текущего года. Передать в Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2025 год планируется 15 октября этого года...

КСТАТИ. Информационный отчет Минфина можно посмотреть на портале «Проекты правовых актов» (Tiesību aktu projektu portāls): tapportals.mk.gov.lv

Оксана ПЕТРЕНКО