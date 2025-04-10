Не надо селфи, просто убегайте: в Латвии опасно увеличилось поголовье хищников

Волки - один из самых актуальных вопросов и в Видземе. Председатель правления Латвийского союза охотников Юрис Бушкевиц рассказал, что от жителей хуторов известно - волки даже во дворе грызут собак. Численность волков выросла значительно, отмечает он.

Охотник Янис Энце объясняет это так: "Волк чувствует себя хорошо, если сыт, как любое другое животное. Если он сыт, у него есть желание размножаться, потому что он чувствует себя уверенно, знает, что сможет прокормить и свое потомство". Установленный государством лимит охоты - 300 волков - нередко бывает исчерпан уже к декабрю, хотя охотничий сезон длится до 31 марта. Охотники хотят увеличить количество добываемых волков.

"Нам следовало бы хотя бы на 100 волков увеличить этот лимит, тогда мы сможем гарантировать, что весь сезон сможем регулировать численность волков и тем самым предотвратить возможный ущерб для животноводов от нападений на скот", - заявил председатель правления Латвийского союза охотников Юрис Бушкевиц.

Похожие наблюдения сделаны и по рысям: их численность в последние годы, по словам охотников, заметно выросла, однако эти животные находятся под охраной и охота на них сейчас запрещена.

Главный редактор журнала "Medības" Линда Домбровска отметила: "Сейчас получается так: если у хозяина загрызли собаку, например, или овцу, то выясняется, что хозяин сам виноват. Но люди всегда жили так на своих хуторах и годами не было проблем".

Охотник Янис Энце, в свою очередь, добавил: "В последние годы в связи с запретом охоты на рысей количество рысей очень выросло. Это одна из причин сокращения численности косуль".

Охотники указывают и на растущую в последние годы численность медведей в Латвии. Представители отрасли считают, что следует больше работать над просвещением общества.

"Когда у нас в Гулбене был тот случай с медведем, люди не побежали прочь, а взяли детей на руки и делали селфи. Медведю нужна секунда, чтобы он пересек дистанцию в 20 метров и произошла атака. А люди не понимают…", - признает Домбровска.

(Lsm.lv)