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Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев (2)

© LETA 15 мая, 2025 18:41

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В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Он отметил, что бюджет airBaltic на 2025 год был составлен в режиме строгой экономии: максимально снижены возможные капитальные вложения и оптимизированы расходы. По словам Яковлева, если реализуется базовый сценарий, то IPO (первичное публичное размещение акций) airBaltic, скорее всего, перенесётся на 2026 год. Однако в случае ухудшения ситуации уже во второй половине 2025 года может возникнуть необходимость в дополнительном финансировании, возможно, от акционеров.

Нужно отметить, что на данный момент Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а оставшиеся 2,03% — датской компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей инвестору Ларсу Тусену. Иными словами, дополнительное финансирование от акционеров компании означает - очередное выделение средств из государственного бюджета. 

Финансовый директор пояснил, что на конец первого квартала этого года у airBaltic было 20 миллионов евро в свободных средствах и ещё 14 миллионов евро — зарезервированные средства, предназначенные для выплаты купонов по облигациям. Согласно проспекту облигационного займа, общая сумма этих двух позиций не должна быть ниже 25 миллионов евро, и airBaltic соблюдает это требование.

Также он добавил, что возможное IPO отложено до назначения нового исполнительного директора и стабилизации ситуации на рынке.

Как сообщалось ранее, концерн латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в первом квартале этого года работал с убытками в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в опубликованной компанией информации.

Оборот концерна "airBaltic" в первом квартале этого года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 132,719 млн евро.

Как сообщили представители "airBaltic", в первом квартале 2025 года авиакомпания перевезла 1,3 миллиона пассажиров, что на 9,6 % больше, чем за тот же период годом ранее. Из них 995 000 пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании, а 334 000 пассажиров - по услугам полного лизинга самолетов (ACMI).

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