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Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский? (3)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 20:00

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TV24

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Доктор филологических наук и литературовед Лита Силова поделилась своим мнением на эту тему. Она выявила интересную тенденцию, которую наблюдает как в учебных заведениях, так и в повседневной жизни.

«Современные родители зачастую даже не представляют, насколько хорошо их дети-подростки владеют русским языком, - сказала она. - Они играют в компьютерные игры, а когда им нужно выразить свои эмоции, они ругаются по-русски».

Силова также отметила, что многие подростки говорят, что в латышском языке не хватает сильных и выразительных бранных слов.

"Они часто говорят: у латышей же нет бранных слов, все звучит слишком мягко», - пояснила она.

Такое восприятие заставляет подростков использовать русский язык, потому что его бранные слова кажутся им более эмоционально заряженными и, по их мнению, более эффективными для выражения гнева или разочарования.

Однако есть интересный пример из латвийской школы, где, по словам Силовой, учителя договорились поощрять детей, если те чувствуют необходимость ругаться, то делать это на латышском языке. Она считает, что такой подход может способствовать обогащению латышского языка и обретению более эмоциональных выражений в этом контексте.

Она добавила, что некоторые новые латышские ругательства уже завоевали популярность, приведя в пример «dritvai kociņ», которое она считает отличной альтернативой русским ругательствам.

«Это сразу создает другое отношение», - сказала она, призвав к открытости в отношении творческого использования языка.

В заключение доктор филологии призывает общество принять латышский язык во всех его проявлениях, в том числе и когда речь идет о ругательствах. Смогут ли латыши полностью перейти на родной язык, когда речь идет о выражении сильных эмоций?

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