«Не хватает радаров»: Литва размещает батальон ПВО у границы с Белоруссией

«В настоящее время усилено наблюдение средствами ПВО, а подразделение батальона ПВО, способное обнаруживать цели смешанными средствами и, при необходимости, уничтожать их, передислоцирован ближе к границе», — сообщил генерал журналистам в Президентском дворце.

Он заявил об этом после совещания, организованного президентом Гитанасом Науседой и посвященного угрозе от БПЛА враждебных государств.

По словам министра обороны Довиле Шакалене, существующие возможности наблюдения за воздушным пространством недостаточно эффективны для обнаружения объектов, летящих на малых высотах.

«Не хватает радаров, способных обнаруживать малоразмерные, маневренные цели в сложных метеорологических условиях», — отметила политик

По её словам, предлагаемые Министерством обороны изменения включают совершенствование систем наблюдения за воздушным пространством путём закупки нового оборудования и ускорения уже осуществляемых приобретений.

«Мы также стремимся к гибкому управлению воздушным пространством, что позволит нам быстрее принимать необходимые меры для нейтрализации угроз в воздушном пространстве», — сказала министр.

По словам Шакалене, уже разрабатывается правовое регулирование, позволяющее в случае опасности создавать закрываемые коридоры, в которых, например, после оповещения истребителей НАТО, цели могут быть уничтожены без опасения повредить гражданские объекты.

В рамках мер Минобороны также планируется создание мобильных подразделений, способных нейтрализовать угрозы БПЛА в режиме реального времени, блокировать сигналы GPS и других навигационных систем.

«При развитии систем ПВО дополнительно рассматриваются мобильные, быстроразвёртываемые средства ПВО, которые могут эффективно сдерживать или уничтожать цели на ранней стадии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Учитывая растущие масштабы угроз, связанных с беспилотниками, предлагается также усилить пассивную оборону вокруг ключевых объектов. Это включает в себя детекторы беспилотников, датчики, барьеры и другие технические решения.

Как отмечает Министерство обороны, особое внимание будет уделено развитию возможностей беспилотников, а также разработке средств борьбы с ними и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, планируется уделить особое внимание инновациям.

По данным Министерства, на приобретение и интеграцию различных типов беспилотников в систему ВС Литвы уже потрачено около 80 млн евро, а до 2030 года на эти цели планируется выделить около 0,3 млрд евро.

Приобретаются различные типы беспилотников – разведывательные, боевые, морские, от тактического до стратегического уровня. Большая часть вооружения и техники должна поступить на склады армии в ближайшее время.

По словам министра, также запланированы меры по более тесной координации между военными и гражданскими структурами, а также автоматизированная система оповещения населения.

«Что касается реагирования в краткосрочной перспективе, мы точно не будем стрелять направо и налево, но обязательно примем дополнительные меры по мере обострения ситуации», — заявила Шакалене.