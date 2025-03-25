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«Не хочу поддерживать Путина!» Российские сладости из магазина в Пурвциемсе устроили переполох

Редакция PRESS 25 марта, 2025 20:35

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Скриншот BezTabu

Посещая магазин в рижском районе Пурвциемс, зрительница передачи "Bez Tabu" Лиене обратила внимание на один из стендов, где продавались различные продукты, включая сладости. После разговора с продавцом выяснилось, что конфеты произведены в России, что вновь поднимает вопрос: разрешена ли продажа таких товаров в наших магазинах?

"Я делала покупки в супермаркете Rimi, который расположен в бывшем торговом центре 'Минск' в Пурвциемсе, и заметила, что в одной из торговых точек перед входом в Rimi продаются российские конфеты. Совсем не хочется поддерживать 'путина', продавая в Латвии сладости из этой страны, даже если это просто конфеты. Прошу вас разобраться!"

В упомянутом Лиене магазине представлен широкий ассортимент сладостей и других продуктов питания – продавец без стеснения рассказывает, где произведена продукция.

Bez Tabu: Эти конфеты я раньше не видела. Что это за конфеты?
Продавец: Российские.
Bez Tabu: Где еще можно достать российские? Срок годности нормальный?
Продавец: Да, да, да. Всё в порядке, срок хороший. [показывает на коробки с поставками] Еще были поставки, да.

Среди стран, которые больше всего торгуют с Россией – Франция, Германия, Бельгия и Венгрия. Президент Латвийской ассоциации торговцев поясняет, что российских товаров в латвийских магазинах очень мало. По словам Хенрика Данусевича, продажа продовольственных товаров, произведенных в России, не запрещена.

В то же время магазины сами принимают решение – продавать такие товары или нет. Данусевич отмечает, что большинство крупных торговых сетей не продают товары российского производства.

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