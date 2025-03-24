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Не было «такого языка», «такой нации» и «фальсифицировали историю»: почему теория литвинизма опасна?

© LETA 24 марта, 2025 18:24

Мир 0 комментариев

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Литвинизм и другие подобные исторические теории о том, что Литовского государства не существовало, являются подготовительными фазами информационной войны, считает советник Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил (ВС) Литвы Ауксе Усене.

По ее словам, Россия, готовясь к вторжению в Украину, также распространяла в своем обществе теорию о том, что украинский язык был создан искусственно, что такого государства никогда не существовало, что оно не имеет права на существование.

По словам Усене, уже более десятилетия некоторые российские и белорусские историки выдвигают схожие теории о Литве.

«(...) что не было такого государственного языка, не было такой нации, были только жмудзины (жемойты, жемайтийцы - ред.) мы фальсифицировали историю, что Литву якобы следует переименовать в Жемайтию. Можно считать это чьим-то бредом, теориями заговора и не обращать на это внимания (...), но на самом деле это подготовительные фазы информационной войны», — заявила Усене в понедельник в ходе конференции «Угрозы переписывания истории и присвоения государственных символов» в Сейме.

По ее словам, некоторые историки и пропагандисты как в России, так и в Беларуси утверждают, что Великое княжество Литовское (ВКЛ) было русским, что русские выиграли Грюнвальдскую битву, а белорусы — Оршанскую.

По словам представителя ВС, даже белорусы, борющиеся с режимом Александра Лукашенко, признают навязанную им версию истории, согласно которой Великое княжество Литовское было создано не литовцами, а белорусами.

«Растет и выросло поколение, которое считает, что оно является наследником ВКЛ, и может случиться так, что они придут сюда вовсе не для того, чтобы нас завоевывать, а пойдут, чтобы вернуть свои территории, свой Вильнюс», — сказала советник Департамента стратегических коммуникаций ВС.

Она заявила, что такая интерпретация истории может представлять угрозу в случае войны со стороны белорусов, уже находящихся в Литве.

По словам советника, с момента своего создания департамент говорит о том, что история является одной из мишеней, подвергающихся наибольшему количеству нападок. Теория литвинизма, продвигаемая некоторыми белорусами, как раз и является одним из таких инструментов.

По мнению Усене, теория литвинизма особенно распространилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала войну в Донбассе.

«Эта фаза подготовки к информационному бою не будет короткой», — подчеркнула она.

Литовская разведка определила литвинизм как радикальное ответвление белорусского шовинизма, представители которого отрицают балтийское происхождение князей, правивших Великим княжеством Литовским, и ставят под сомнение принадлежность Вильнюсского края Литве.

Разведка подчеркивает, что белорусский режим использует литвинизм для разжигания конфронтации между белорусами, находящимися в Литве, и литовским населением.

Великое княжество Литовское существовало в XIII–XVIII веках.

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