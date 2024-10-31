Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts

Не ближе 150 метров от входа: в Даугавпилсе вводят запреты на азартные игры

Редакция PRESS 31 октября, 2024 16:58

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг на заседании Даугавпилсской думы депутаты утвердили обязательные правила о местах и территориях в Даугавпилсе, где не разрешается организовывать азартные игры. Правила предусматривают, что в Даугавпилсе игорные залы не смогут работать вблизи жилых домов и церквей.

Ранее Даугавпилсское самоуправление предложило жителям города принять участие в опросе и высказать свое мнение о проекте обязательных правил, которые в дополнение к ограничениям, установленным в законе об азартных играх и лотереях, дополнительно определят места и территории в городе, где азартные игры будут запрещены. Результаты опроса обобщены и учтены в новом документе.

На административной территории самоуправления будут запрещены азартные игры в местах и на территориях, где главный вход в игорный зал находится ближе 150 метров от ближайшего входа в различные здания. Это расстояние должно быть соблюдено до здания, в котором располагается муниципальное учреждение или предприятие, в которой самоуправлению принадлежит более 50% капитала, до здания церкви или молитвенного дома.

Кроме того, игорные залы не должны работать рядом с учебными заведениями, почтовыми отделениями, кредитными учреждениями, а также зданиями, где предоставляются социальные услуги или социальная помощь. Правила предусматривают запрет на проведение азартных игр вблизи многоквартирных домов, общежитий и спортивных образовательных учреждений.

Против правил возражает Латвийская ассоциация игорного бизнеса, которая считает, что функционирование игорных заведений на территории города не наносит ущерба или угрозы общественным интересам. Отдельные лица высказались против проекта правил на том основании, что игорные заведения - хорошее место работы для многих жителей города.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге построят новый мост: из порта в промзону

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать
Загрузка

«Если по-русски говорю, значит – не человек». Девушка легко перешла на госязык, но все равно не угодила (ВИДЕО)

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

В латвийских социальных сетях, особенно в среде так называемых дерусификаторов, вероятно, появился новый "герой нашего времени". К пожилой женщине в магазине обратились с вопросом на русском языке, но когда в ответ на просьбу говорить по-латышски, разговор перешел на госязык, та... принципиально отказалась говорить на каком-либо языке.

В латвийских социальных сетях, особенно в среде так называемых дерусификаторов, вероятно, появился новый "герой нашего времени". К пожилой женщине в магазине обратились с вопросом на русском языке, но когда в ответ на просьбу говорить по-латышски, разговор перешел на госязык, та... принципиально отказалась говорить на каком-либо языке.

Читать

В Риге снесли памятник Барклаю. Ночью. С постаментом (ФОТО)

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Неотложные сокращения: решение правительства урезать бюджет «Скорой помощи» стало неожиданным

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

Читать

«Чтобы вложение каждого евро было обоснованным»: Зузена назвала главные цели для общественных СМИ

Новости Латвии 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

Работая на должности руководителя я единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), Байба Зузена ставит перед собой цель создания сильного, современного и инновационного общественного СМИ. Об этом она заявила в интервью агентству ЛЕТА. 

Работая на должности руководителя я единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), Байба Зузена ставит перед собой цель создания сильного, современного и инновационного общественного СМИ. Об этом она заявила в интервью агентству ЛЕТА. 

Читать

Шведские банды теперь орудуют в Дании, Норвегии и Финляндии

Мир 17:56

Мир 0 комментариев

Соседи королевства обеспокоены: Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает, в частности, и подростковая преступность. Власти указывают на проблемы с интеграцией мигрантов, сообщает Euronews.

Соседи королевства обеспокоены: Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает, в частности, и подростковая преступность. Власти указывают на проблемы с интеграцией мигрантов, сообщает Euronews.

Читать