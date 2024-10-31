Не ближе 150 метров от входа: в Даугавпилсе вводят запреты на азартные игры

Ранее Даугавпилсское самоуправление предложило жителям города принять участие в опросе и высказать свое мнение о проекте обязательных правил, которые в дополнение к ограничениям, установленным в законе об азартных играх и лотереях, дополнительно определят места и территории в городе, где азартные игры будут запрещены. Результаты опроса обобщены и учтены в новом документе.

На административной территории самоуправления будут запрещены азартные игры в местах и на территориях, где главный вход в игорный зал находится ближе 150 метров от ближайшего входа в различные здания. Это расстояние должно быть соблюдено до здания, в котором располагается муниципальное учреждение или предприятие, в которой самоуправлению принадлежит более 50% капитала, до здания церкви или молитвенного дома.

Кроме того, игорные залы не должны работать рядом с учебными заведениями, почтовыми отделениями, кредитными учреждениями, а также зданиями, где предоставляются социальные услуги или социальная помощь. Правила предусматривают запрет на проведение азартных игр вблизи многоквартирных домов, общежитий и спортивных образовательных учреждений.

Против правил возражает Латвийская ассоциация игорного бизнеса, которая считает, что функционирование игорных заведений на территории города не наносит ущерба или угрозы общественным интересам. Отдельные лица высказались против проекта правил на том основании, что игорные заведения - хорошее место работы для многих жителей города.