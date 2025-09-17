Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Навального отравили в колонии: подтвердили два исследования (1)

© Meduza.io 17 сентября, 2025 13:15

Важно 1 комментариев

После гибели Алексея Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года команда политика смогла получить образцы его биологических материалов и переправить их за границу — в лаборатории двух западных стран (в какие именно лаборатории и каких именно стран, не уточняется). Они провели исследования независимо друг от друга и подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен, рассказала его жена Юлия Навальная, пишет Meduza.io.

«А что дальше? Я не знаю. Гражданин России убит на территории России, вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», — сказала она.

Команда Навального также получила показания пятерых сотрудников колонии в Харпе, в которых рассказывается, что происходило с политиком в последние дни его жизни. Юлия Навальная подробно пересказывает эти показания.

После перевода в Харп (о том, что политик находится там, его близкие узнали в конце декабря 2023 года) Навальный жаловался на боль в правой ноге. Из показаний сотрудников колонии следует, что 3 февраля его отвели в медицинский кабинет, померили температуру и давление — и проводили обратно в камеру. 14 февраля Навального перевели в штрафной изолятор.

Утром в день своей смерти Навальный, по словам троих сотрудников группы безопасности ЕПКТ (единое помещение камерного типа), снова жаловался на боль в ноге. Однако начальник медсанчасти колонии Алексей Лисюк утверждает, что никаких жалоб на здоровье от политика не поступало.

В 11:30 по камерам стали разносить обед. В 12:00 он закончился, а в 12:10 Навального вывели из камеры на прогулку — во дворик, представляющий собой такую же камеру, но с решеткой наверху вместо крыши.

Во время прогулки, как следует из показаний инспектора группы безопасности колонии, Навальный постучал в дверь и сказал, что ему плохо. Когда дверь открыли, Алексей сидел на корточках. Его отвели обратно в камеру. Там он лег на пол, подтянул колени к животу и стал стонать от боли, сказав, что у него жжет в груди и животе. Потом его начало рвать. В показаниях сотрудников колонии говорится, что Навального били судороги, он тяжело дышал и кашлял, но его оставили в камере одного, закрыв решетку и внешнюю дверь.

В 13:10 с обеда вернулся начальник медсанчасти колонии Лисюк — в его показаниях тоже говорится, что у Навального были судороги лица и рук. Политика вынесли из камеры. Пока его несли по коридору, он хрипел, а когда принесли в медкабинет и положили на кушетку, был уже без сознания. В 13:25 вызвали скорую. Она приехала через 10 минут и попыталась реанимировать Навального, но безуспешно. В 14:17 электрокардиограмма зафиксировала отсутствие сердечной деятельности. В 14:23 реанимационные мероприятия закончились. Предварительный диагноз скорой был такой: «Судорожный синдром. Синдром внезапной смерти».

Юлия Навальная обращает внимание, что сотрудники колонии в своих показаниях говорят о судорогах, которые могут быть признаком отравления ее мужа. В выписке из судмедэкспертизы про судороги у Навального не сказано, но упоминаются кровоподтеки на локтях и коленях Алексея, которые он получил за 30–40 минут до смерти, и кровоизлияние в области темени. «Алексей в судорогах бился об пол — вот откуда, по всей видимости, эти следы», — говорит Юлия.

Еще одна деталь, которую отмечает команда Навального — что видеозаписей с камер за последний день жизни политика «как будто бы не существует», хотя на протяжении всего времени тюремного заключения его постоянно снимали. На схеме колонии, которую показывает Юлия Навальная, в блоке, где содержался ее муж, установлены 63 видеокамеры. «И записи нет ни с одной из них», — говорит жена политика. Она предполагает, что на этих записях «есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией» о смерти Навального.

"Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа — Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - заявила она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 17.09.2025
Министр экономику защищает снижение возраста деревье для вырубки
Bitnews.lv 17 минут назад
ISW: Кремль усиливает угрозы в адрес стран НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
До 1 ноября нужно очистить дымоходы
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый второй «дизель» не пройдет техосмотр в 2026 году
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: жёлтая угроза
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: КМ отчитывается о сохранении госязыка
Sfera.lv 3 часа назад
Расклад: золото в цене всегда
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: верхи не могут, низы не хотят
Sfera.lv 4 часа назад

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли (1)

Важно 14:21

Важно 1 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Читать
Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет? (1)

Важно 14:12

Важно 1 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Читать

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу (1)

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы (1)

Для настроения 13:58

Для настроения 1 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Читать

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria (1)

Важно 13:19

Важно 1 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Читать

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС (1)

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 1 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Читать