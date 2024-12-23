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«Национализм в Латвии был направлен против русскоязычной общины»: и за это мы заплатили 300 000? Латыши в шоке

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 декабря, 2024 10:17

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Исследование об опыте курьеров Wolt и Bolt, вызвало яростную реакцию в латышском сегменте «X». Оно не только изобилует грамматическими ошибками, но и, по словам комментаторов, «искажает историю и продвигает кремлевские нарративы», считают пользователи.

«Прочитайте «исследование», полное ошибок, на которое налогоплательщики потратили 300 000 евро», - пишет Ивета Буйке на в своем X.

"Неаткарига" выясниля, что исследование «Культурно-социологический анализ опыта работников доставки Wolt и Bolt» было опубликовано в сокращенном виде на сайте Латвийской академии культуры, а полный текст статьи на английском языке можно найти в специальном выпуске журнала Cogatio's Social Inclusion 2024, №12 «Глобальное исчезновение достойной работы? Прекариат, эксплуатация и страдания на рабочем месте в неолиберальную эпоху».

В исследовании приводятся слова Маврика Вульфсона, который, как сообщается, сказал, что «в 1990-е годы такой национализм в Латвии был оформлен по этническому принципу - он был направлен против русскоязычной общины Латвии, особенно тех, кто мигрировал из других советских республик в советский период и рассматривался как „пережиток“ советского прошлого. После распада Советского Союза латвийское государство не предоставило им ни гражданства, ни политических прав. В последние годы аналогичная националистическая схема используется для того, чтобы опасаться «приезжих», которые могут еще больше «разбавить» и без того находящуюся под угрозой исчезновения латышскую общину».

В комментариях люди выражают возмущение:

NRP: «Я провел воскресное утро, читая исследование Bolt Courier, чтобы вам не пришлось этого делать. На проект было выделено 300 тысяч наших денег, во времена дефицита. На финише проект оказывается 14-страничным сочинением, направленным против латышского языка и страны. 9 человек и 14 страниц - любой математик может посчитать, сколько абзацев этого дерьма приходится на одного человека. Переведу одну цитату, которая пронизывает все исследование: «Требование знать латышский язык - это навязанное государством требование, результат постсоветского неолиберализма и агрессивного национализма в Латвии. Когда советский режим рухнул, гражданство было автоматически предоставлено семьям и их потомкам, которые жили здесь до 1940 года. Те, кто иммигрировал в советский период, могли получить гражданство путем натурализации - доказав свое знание латышского языка и истории.»

Артурс Звейсалниекс: «Вот результат моих и ваших трат в 300 тысяч евро на „исследование“ курьера Болта. Наслаждайтесь! Удовольствие платить налоги. А на лечение детей - ничего, давайте вместе».

J: «Должно быть, произошло недоразумение. Боюсь, здравый смысл отказывается это признать».

Тия: «Мы можем сердиться на эти „исследования“. Однако кто несет ответственность за выделение этих денег? Журналистам было бы полезно узнать об этих странных исследованиях в то время, когда деньги экономятся».

Дейс: «Что-то не так!»

Беттина: «Что такое «латвийская русскоязычная община» ???? А его стиль и грамматические ошибки? За такие деньги... !»

Барабанщик: «Язык ужасен. Вероятно, это доклад из списка ChatGPT. Фрейм - в формальных текстах рамки статьи»

Ивар Аузиньш: «Проплачено Кремлем? Это не может быть ничем иным».

 

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