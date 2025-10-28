«Националистам выгодно, что в Латвии есть те, кому нравится Кремль»: мнение

«Если ты настроен националистически, то у тебя есть определенные требования [которые надо выполнить], чтобы быть правильным латышом, гражданином. Это такой очень исключающий подход. (…) Если не празднуешь Лиго, не ешь сыр, то ты не настоящий латыш. Есть какой-то список, который нужно реализовать. И этот список можно расширять и расширять», — говорит М. Хиршс.

Он отметил реакцию некоторых настроенных таких образом граждан на выступления русскоязычных против войны, которые, по его словам, оказались «недостаточно хороши», потому что там говорили на русском.

«Это наши, они в западном лагере. Но если они не говорят по-латышски, нет, это не годится. И это проблема. Мы отталкиваем тех, кто с нами в западном лагере и всех остальных. И в опросах русскоязычные — и те, кто за Кремль, и те, кто против Кремля — говорят, что есть это обострение между латышами и русскими. Оно усилилось в последние три года. И даже в отношении тех, кто в «западном лагере» — они тоже сталкиваются с этими негативными комментариями, например, в социальных сетях. Это огромная проблема, мы говорим об этом: да, правительство, государство, националисты отталкивают часть жителей», — рассуждает ученый, недавно выступивший на портале satori.lv с материалом, который был посвящен еще не опубликованному исследованию Института философии и социологии Латвийского университета «Векторы сплочения общества».

На просьбу ведущей оценить, как вообще в Латвии проходила интеграция, он ответил, что «конечно же это не было приоритетом».

«Потому что националистам выгодно, что в Латвии есть не интегрированные русские, которым нравится Кремль, потому что так они могут сказать: вот он — внутренний враг. Если бы общество было сплоченным, дружественным, этой партии нечего было бы предложить», — считает собеседник ЛР-4.

Он допускает, что какие-то опасения служб безопасности в отношении русскоязычных можно понять, поскольку, по его словам, и Кремлю выгодно наличие отчужденной такой группы в Латвии, Эстонии и др, и некоторые приближенные к Путину деятели не скрывают, что видят в этом возможный инструмент влияния. «С точки зрения безопасности, есть определенные проблемы, и есть русскоязычные, которые до сих пор находятся в лагере Кремля. Они либо были ранее офицерами, служили в советской армии, есть эти риски шпионажа и так далее… Но говорить, что все пятая колонна — это полная глупость. Большинство — на стороне Запада.

Да, есть небольшая группа (процентов 10-15), кому нравится Кремль. Но нельзя сказать так, как говорят националисты, что все ужасно», — отмечает М. Хиршс.

«В Латвии общество становилось более сплоченным, люди учились жить с различными взглядами на мир. Но сейчас нас отбросило назад в отношении сплоченности общества и способности принимать отличия. И это, конечно, проблематично», — признает ученый.