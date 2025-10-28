Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Националистам выгодно, что в Латвии есть те, кому нравится Кремль»: мнение

© Lsm.lv 28 октября, 2025 18:23

Важно 0 комментариев

Латвийское общество последние лет десять до войны становилось более сплоченным, но вторжение РФ в Украину отбросило нас назад. Впрочем, интеграция все это время не была приоритетом для государства и политиков, чьи действия зачастую отталкивают и вполне прозападных русскоязычных. Наличие же не интегрированных русскоязычных очень удобно партиям националистического толка, заявил в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 доктор политических наук, исследователь дезинформации Мартин Хиршс.

«Если ты настроен националистически, то у тебя есть определенные требования [которые надо выполнить], чтобы быть правильным латышом, гражданином. Это такой очень исключающий подход. (…) Если не празднуешь Лиго, не ешь сыр, то ты не настоящий латыш. Есть какой-то список, который нужно реализовать. И этот список можно расширять и расширять», — говорит М. Хиршс.

Он отметил реакцию некоторых настроенных таких образом граждан на выступления русскоязычных против войны, которые, по его словам, оказались «недостаточно хороши», потому что там говорили на русском.

«Это наши, они в западном лагере. Но если они не говорят по-латышски, нет, это не годится. И это проблема. Мы отталкиваем тех, кто с нами в западном лагере и всех остальных. И в опросах русскоязычные — и те, кто за Кремль, и те, кто против Кремля — говорят, что есть это обострение между латышами и русскими. Оно усилилось в последние три года. И даже в отношении тех, кто в «западном лагере» — они тоже сталкиваются с этими негативными комментариями, например, в социальных сетях. Это огромная проблема, мы говорим об этом: да, правительство, государство, националисты отталкивают часть жителей», — рассуждает ученый, недавно выступивший на портале satori.lv с материалом, который был посвящен еще не опубликованному исследованию Института философии и социологии Латвийского университета «Векторы сплочения общества».

На просьбу ведущей оценить, как вообще в Латвии проходила интеграция, он ответил, что «конечно же это не было приоритетом».

«Потому что националистам выгодно, что в Латвии есть не интегрированные русские, которым нравится Кремль, потому что так они могут сказать: вот он — внутренний враг. Если бы общество было сплоченным, дружественным, этой партии нечего было бы предложить», — считает собеседник ЛР-4.

Он допускает, что какие-то опасения служб безопасности в отношении русскоязычных можно понять, поскольку, по его словам, и Кремлю выгодно наличие отчужденной такой группы в Латвии, Эстонии и др, и некоторые приближенные к Путину деятели не скрывают, что видят в этом возможный инструмент влияния. «С точки зрения безопасности, есть определенные проблемы, и есть русскоязычные, которые до сих пор находятся в лагере Кремля. Они либо были ранее офицерами, служили в советской армии, есть эти риски шпионажа и так далее… Но говорить, что все пятая колонна — это полная глупость. Большинство — на стороне Запада.

Да, есть небольшая группа (процентов 10-15), кому нравится Кремль. Но нельзя сказать так, как говорят националисты, что все ужасно», — отмечает М. Хиршс.

«В Латвии общество становилось более сплоченным, люди учились жить с различными взглядами на мир. Но сейчас нас отбросило назад в отношении сплоченности общества и способности принимать отличия. И это, конечно, проблематично», — признает ученый.

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация "Vecāku organizācija mammām un tētiem" ("Родительская организация для мам и пап") и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада "Strautiņš" пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения "Strautiņš" в Огрe в Facebook.

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в "логово латвийских русских" с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

