Нацблок в шоке! Сейм дал денег обществу пенсионеров, отмечавшему 9 мая, а нацсолдатам — не дал

«Сейм принял решение по бюджету. Коалиция «Единства» только что проголосовала за предоставление 52 000 евро празднующему 9 мая обществу «Крона» (на фото), но отклонила предложение «НО» о поддержке Ассоциации латвийских национальных солдат», - возмущается в соцсетях депутат Эдвин Шноре.

«Жалко! Левое правительство отвергло финансирование национальных солдат, латвийских офицеров и пожарных-добровольцев, но проголосовало за предложение «Стабильности» предоставить финансирование ассоциации, которая активно участвует в праздновании 9 мая», - негодует его сопартиец, депутат Янис Домбрава.

«Серьезно?? Как такое возможно? Там головой кто-то думает или только задницей?», - недоумевает в комментариях публицистка Элита Вейдемане.