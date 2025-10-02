НАТО готово защищать каждый сантиметр Латвии: посол Великобритании

Она подчеркнула, что посольство Великобритании в Латвии каждый день работает над вопросами безопасности, которые в настоящее время определены как приоритетные, добавив, что Великобритания всегда была союзником Латвии. Сотрудничество между двумя странами началось более 100 лет назад, когда Великобритания поддержала Латвию в ее борьбе за независимость.

Посол убежден, что нынешние вызовы безопасности означают, что НАТО должна быть более сплоченной, чем когда-либо, и быть способной ответить на любой вызов.

Представители британской армии заявили, что целью учений является расширение сотрудничества между союзными и латвийской армиями, а также проведение тренировок на различных типах местности, в том числе в лесах.

Это также прекрасная возможность освоить новые навыки и тактику, в том числе на основе опыта Украины в войне с Россией.

Представитель Национальных вооруженных сил подполковник Гунарс Грикманис заявил, что учения станут большим подспорьем для латвийской армии, добавив, что в эти дни жители Латвии увидят на улицах передвижение военной техники, но это не должно вызывать беспокойства.

Уже сообщалось, что в сентябре и октябре в Латвии, в основном в Курземе, пройдут учения Объединенных сил реагирования "Tarassis".