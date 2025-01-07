НАТО будет охранять важные подводные объекты в Балтийском море

Корабли НАТО будут охранять критически важные подводные объекты в Балтийском море. Об этом во вторник, 7 января, сообщила телерадиовещательная корпорация Финляндии Yle.

По ее данным, операция начнется в конце недели и продлится до апреля. Всего будут задействованы около десяти кораблей.

В Финском заливе охрана будут осуществляться преимущественно силами Финляндии и Эстонии. В Балтийском море возле энергетических и IT-кабелей будут дежурить корабли других стран.

Североатлантический альянс 30 декабря 2024 года решил усилить присутствие в акватории.