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НАТО будет охранять важные подводные объекты в Балтийском море

Редакция PRESS 7 января, 2025 18:32

Мир 0 комментариев

LETA

Около десяти кораблей Североатлантического альянса будут задействованы для охраны критически важных подводных объектов в Балтийском море, сообщила Yle.

Корабли НАТО будут охранять критически важные подводные объекты в Балтийском море. Об этом во вторник, 7 января, сообщила телерадиовещательная корпорация Финляндии Yle.

По ее данным, операция начнется в конце недели и продлится до апреля. Всего будут задействованы около десяти кораблей.

В Финском заливе охрана будут осуществляться преимущественно силами Финляндии и Эстонии. В Балтийском море возле энергетических и IT-кабелей будут дежурить корабли других стран.

 Североатлантический альянс 30 декабря 2024 года решил усилить присутствие в акватории.

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