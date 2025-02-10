«Нашим сотрудникам служебное оружие по штату не положено»: глава УДГМ Майра Розе. Оно было личным

Расследованием трагического происшествия 7 февраля, когда в одном из домов рижского микрорайона Плявниеки были смертельно ранены два 12-летних ребенка (возможно, из-за неосторожного обращения с оружием), занялись сотрудники Бюро внутренней безопасности. Возбуждено уголовное дело. В интересах следствия подробности не разглашаются, но как ранее полиция сообщила LTV, одна из рабочих версий - убийство по неосторожности.

Как ранее сообщили журналистам сотрудники Госполиции, оружие принадлежало сотруднику Управления гражданства и миграции. Но самому сотруднику была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. А значит, ничто не препятствует его дальнейшей работе в УДГМ.

Глава Департамента по делам гражданства и миграции Майра Розе, к которой press.lv обратился за разъяснением , на вопрос, кто из сотрудников мог быть причастен к этому делу, продолжает ли он ходить на службу или отстранен от работы, сказала, что пока не может ничего прокомментировать по существу:

- Я даже не знаю, кто именно из сотрудников ведомства был задержан по обвинению в убийстве по неосторожности. Нас об этом пока не проинформировали. Рекомендую вам обратиться за разъяснениями напрямую в Бюро внутренней безопасности, которое ведет расследование этого трагического происшествия. Там знают больше. Мне известно не больше вашего.

- Но если говорить о ситуации в целом, сотрудникам УДГМ служебное оружие по штату положено?

- Нет, у нас в Управлении никто не носит служебное оружие - для выполнения служебных обязанностей этого не требуется. Если у кого-то и есть оружие, то это его личное и личный выбор - иметь его. Так что я даже понятия не имею, у кого из сотрудников нашего управления могло быть в пользовании личное оружие.

...Между тем, по информации внутреннего источника в правоохранительных органах, к трагедии мог быть причастен и кто-то третий, кто впоследствии мог скрыться с места происшествия. Но это еще предстоит выяснить следствию.

Владелец оружия - сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) , оно было официально зарегистрировано и хранилось у него, но почему так халатно хранилось, что его можно было достать детям?

В программе «Панорама» телеканала LTV прозвучала неофициальная версия: один из мальчиков случайно убил другого, играя с оружием. Второй мальчик покончил с собой от сильного страха. Госполиция сообщает, что выстрелы были сделаны не одновременно и что, скорее всего, это было убийство по неосторожности. Хотя ситуация кажется вполне ясной, в настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы.