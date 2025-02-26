Наше общество зависимо от азартных игр? Ответы на «письма счастья» удивили налоговую службу

«Всего мы отправили 99 тысяч писем. То есть 99 тысячам в банки поступали средства по меньшей мере на 20 000 больше, чем тот доход, о котором известно СГД. Из них четверть ответили, отреагировали, подали дополнительную декларации», — сообщила Б. Шмите-Роке.

Благодаря этим активным людям казна получила более 9 млн евро дополнительных налогов (при этом далеко не каждый «внезапный» крупный доход облагается налогом)

По словам гендиректора СГД, помимо этих 99 тысяч писем, разосланных прошлой осенью, служба каждый квартал обращается с письмами к людям, о которых через Земельную службу становится известно, что они продали недвижимость: проверьте, не надо ли заплатить налог. По ее словам, появление особо крупных сумм — скажем, 100 000 евро, как раз чаще всего связано с такой продажей. При этом сам факт сделки еще не значит, что надо будет платить налог.

«Если ты продал свою единственную собственность, тебе даже не надо платить налог. Тебе просто нужно задекларировать, что у тебя такой доход. А если налог заплатить надо, мы консультируем, как можно снизить его размер.

Люди иногда об этом даже не задумываются. Если вы строите дом, ремонтируете дом, выгодно это делать легально приобретёнными товарами и легально нанятыми мастерами, потому что потом эти расходы можно учесть, чтобы снизить уплачиваемый налог», — отметила Б. Шмите-Роке.

«И ещё один момент, который проявился с этими письмами: латвийское общество, видимо, довольно сильно зависимо от азартных игр. Большие суммы, десятки тысяч евро, у людей появляются потому, что они получили выигрыши в азартных играх», — сообщила она.

Глава СГД пояснила: ее ведомство от банков получает только информацию об обороте по счету, но не о том, кто и на какую сумму сделал перевод. Но множество людей объяснили появление у них крупных сумм этими самыми выигрышами, с которых тоже надо платить подоходный налог, если разовый выигрыш превышает 3 000 евро.