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Население Латвии опять пересчитали: сколько нас теперь?

© LETA 15 октября, 2024 08:22

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За восемь месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 8600 новорожденных, что на 13,4% или 1332 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родились 4396 мальчиков и 4204 девочки.

В августе в Латвии родились 1124 ребенка, что на 12,9% меньше соответствующего месяца 2023 года.

В январе-июле в стране зарегистрировано 17 573 умерших, что на 5,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, число умерших за восемь месяцев превысило число родившихся на 8973, тогда как за тот же период прошлого года разница составила 8604 человека.

В январе-июле в Латвии было зарегистрировано 7226 браков, что на 7,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 августа население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,859 млн человек.

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