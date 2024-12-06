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«Нас поставили перед фактом»: решение министерства для местных жителей стало неприятным сюрпризом

© Lsm.lv 6 декабря, 2024 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

С целью расширить площади охраняемых биотопов, чтобы выполнить нормы Евросоюза, государство собирается создать 39 новых природных заказников, а ещё четыре — расширить. Новые места с охраняемыми видами флоры и фауны появятся и в Екабпилсском крае, рядом с Акнисте. Местные жители узнали о решении властей случайно, из СМИ. Владельцы земли уведомлений не получали, а на поиск деталей общественного обсуждения, которое идёт с 20 ноября, у них ушло три дня, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4. 

Заливные луга речки Диенвидсусея расположены рядом с Акнисте — здесь планируют создать природный заказник площадью около 400 гектаров. Он станет одним из более чем 30 таких заказников. Но изменения статуса земли повлияют на местных жителей, поясняет член правления общества Selijas laivas Ричард Шмитс:

«Главная проблема в том, что если создать природный заказник, то это существенно ограничит хозяйственную деятельность — и не только для нас, как организаторов туристических услуг, но и у крестьян, у которых больше не будет выбора, как использовать свою землю в будущем — оставить поле, распахать под рожь или лес высадить».

О планах Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM) Ричард Шмитс узнал случайно — это была короткая новость в фейсбуке. Хотелось узнать детальную информацию. Это оказалось непросто:

«Мы знали, что заказник будет у Диенвидсусеи, но не знали, где именно. Спустя три дня интенсивной работы мы наконец смогли найти и понять — где. Ещё день потребовался, чтобы найти карту с запланированными границами. Когда узнали конкретное место, мы сообщили об этом соседям, у которых есть земля в конкретных местах — и мы были очень удивлены тем, что никто из владельцев не получал уведомления, что на их территории будет природный заказник».

Руководитель Акнистского городского управления Янис Стрикс рассказал, что самоуправление получило письмо от министерства о создании заказника:

«Нас поставили перед фактом, что приняли решение по созданию природного заказника. Это плохая история, когда чиновники, сидя в министерствах в Риге, проводят линии по нашей территории и говорят, что здесь будет заказник — не приезжая на место, не разговаривая с руководителями волостей, крестьянами и всеми, кто здесь живёт и кого это касается. Просто ставят перед фактом, что нужен заказник — но он нам не нужен».

Янис Стрикс пообщался с крестьянами, рассказав о планах министерства. Для них это стало неприятным сюрпризом.

«Для них существенно меняется направление развития их работы. Одни планировали расширяться и создавать более крупное хозяйство. Также у крестьян есть участки земли, взятые в аренду у самоуправления — это большие площади, и договоры аренды до 2029 года. Появляется непонимание. Создадут заказник — и эта арендованная земля потеряет ценность».

В VARAM сообщают, что появится 39 новых природных заказников, а ещё четыре — расширят. Цель — охрана луговых биотопов. Расширение охраняемых территорий позволит предотвратить рассмотрение процедуры против Латвии за необеспечение достаточного статуса природоохранных мест, имеющих значение для ЕС, рассказывает директор департамента VARAM по защите природы Дайга Вилкасте:

«По имеющимся данным, выбраны те территории, где данный биотоп встречается чаще всего, где наиболее большие площади, где данный биотоп больше сконцентрирован. Из этих территорий отобраны, те где можно создавать природные заказники».

Речь идёт не о защите конкретного вида растения, а именно биотопа луга — это пространство, сложившееся за долгие годы, с определённым набором видов растений. Представитель министерства отмечает, что сейчас владельцам земли рассылают письма. Хотя Вилкасте и признаёт, что ещё не все его получили, а с 20 ноября началось публичное обсуждение.

«Владелец земли не сможет уничтожить данный биотоп. Там нельзя будет высаживать лес, вести строительство — это основные ограничения. Биотоп должен сохраниться в виде луга».

Владельцы земли могут получать компенсации в Службе поддержки села, отмечают в министерстве. На местах, как в Акнисте, на это смотрят со скепсисом, считая, что это не компенсирует потерю перспектив развития, и природа прекрасно сохранялась без юридических ограничений. Сейчас идёт общественное обсуждение — мнением можно поделиться до 20 декабря.

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