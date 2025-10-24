Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

«Народное движение однократного использования»? Кто стоит за «партией Херманиса

© LETA 24 октября, 2025 09:43

Новости Латвии 0 комментариев

Перед каждыми выборами в Сейм в Латвии появляется новая политическая сила, а какая-нибудь партия обязательно говорит об изменении избирательной системы. Однако на этот раз о себе заявляет не новая партия, а группа единомышленников во главе с режиссером Алвисом Херманисом. Её первоначальное название - "Без партий".

Из предоставленной информации следует, что это будет "народное движение однократного использования, объединяющее людей с разными идеологическими убеждениями". Цель движения - изменение избирательной системы, что практически невозможно без представительства в Сейме.

Существует также вероятность, что 1/10 избирателей внесут законопроект или полностью разработанный проект поправок к Конституции. О создании движения объявили Херманис, пастор Вентспилсской баптистской церкви Петерис Спрогис, депутат Сейма Дидзис Шмитс, предприниматель Армандс Брокс и экономист Гунтарс Витолс.

Он баллотировался в Европарламент и Рижскую думу от партийного блока "Народ. Земля. Государственность". Витолс является одним из основателей и членом правления общества Улдиса Пиленса.

Сейчас это общество возглавляет депутат Сейма Андрис Кулбергс. И общество, и Латвийская Зеленая партия, членом которой является Шмитс, входят в "Объединенный список" (ОС). Кто же стоит за этим проектом, помимо предпринимателя Брокса, который открыто заявляет о своей принадлежности к движению?

Складывается впечатление, что найдутся и те, кто захочет остаться в тени. Поэтому будет интересно посмотреть, есть ли за идеей изменения избирательной системы еще какие-либо намерения. На вопрос о финансовой поддержке нового движения Шмитс ответил, что этот вопрос не обсуждался.

Витолс сказал: "О конкретных суммах речи не шло". Однако, по его мнению, когда круг единомышленников расширится, будет и поддержка.

На вопрос о том, как лидеры ОС Эдгарс Таварс и Эдвардс Смилтенс оценивают новую заявку в политике, председатель Латвийской Зеленой партии Таварс ответил, что у него не было возможности поговорить со Шмитсом, поэтому он воздержится от комментариев.

В свою очередь, Смилтенс сказал, что мог бы согласиться с предложением об изменении избирательной системы и переходе на смешанную, что предусмотрено и в программе ОС. Однако ОС твёрдо выступает за парламентскую демократию, а это заявление, по предварительным данным, может поставить её под угрозу.

"Мы против снижения роли парламента, против усиления полномочий президента и против политической анархии", - подчеркнул Смилтенс в интервью "Latvijas Avīze". Он также не совсем понял, какова идеология новой силы.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:25 24.10.2025
Эстония: полиция останется police
Sfera.lv 2 часа назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 3 часа назад
День под дождем
Bitnews.lv 3 часа назад
СГД урежет бюджет и сократит штат на 13 процентов
Bitnews.lv 6 часов назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 6 часов назад
192-я неделя войны в Украине. Россияне возобновили попытки механизированных атак
Bitnews.lv 7 часов назад
Европа: депрессия косит наши ряды
Sfera.lv 11 часов назад
США: восточный фланг НАТО опять надо усилить
Sfera.lv 13 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать