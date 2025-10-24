«Народное движение однократного использования»? Кто стоит за «партией Херманиса

Из предоставленной информации следует, что это будет "народное движение однократного использования, объединяющее людей с разными идеологическими убеждениями". Цель движения - изменение избирательной системы, что практически невозможно без представительства в Сейме.

Существует также вероятность, что 1/10 избирателей внесут законопроект или полностью разработанный проект поправок к Конституции. О создании движения объявили Херманис, пастор Вентспилсской баптистской церкви Петерис Спрогис, депутат Сейма Дидзис Шмитс, предприниматель Армандс Брокс и экономист Гунтарс Витолс.

Он баллотировался в Европарламент и Рижскую думу от партийного блока "Народ. Земля. Государственность". Витолс является одним из основателей и членом правления общества Улдиса Пиленса.

Сейчас это общество возглавляет депутат Сейма Андрис Кулбергс. И общество, и Латвийская Зеленая партия, членом которой является Шмитс, входят в "Объединенный список" (ОС). Кто же стоит за этим проектом, помимо предпринимателя Брокса, который открыто заявляет о своей принадлежности к движению?

Складывается впечатление, что найдутся и те, кто захочет остаться в тени. Поэтому будет интересно посмотреть, есть ли за идеей изменения избирательной системы еще какие-либо намерения. На вопрос о финансовой поддержке нового движения Шмитс ответил, что этот вопрос не обсуждался.

Витолс сказал: "О конкретных суммах речи не шло". Однако, по его мнению, когда круг единомышленников расширится, будет и поддержка.

На вопрос о том, как лидеры ОС Эдгарс Таварс и Эдвардс Смилтенс оценивают новую заявку в политике, председатель Латвийской Зеленой партии Таварс ответил, что у него не было возможности поговорить со Шмитсом, поэтому он воздержится от комментариев.

В свою очередь, Смилтенс сказал, что мог бы согласиться с предложением об изменении избирательной системы и переходе на смешанную, что предусмотрено и в программе ОС. Однако ОС твёрдо выступает за парламентскую демократию, а это заявление, по предварительным данным, может поставить её под угрозу.

"Мы против снижения роли парламента, против усиления полномочий президента и против политической анархии", - подчеркнул Смилтенс в интервью "Latvijas Avīze". Он также не совсем понял, какова идеология новой силы.

(Latvijas Avīze)