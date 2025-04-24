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Направление на Москву «таинственным образом» исчезло с дорожного знака: вандализм или протест?

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 17:24

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Фото очевидца

Хотя в последнее время ведётся активная работа по ликвидации в Латвии советской символики, один элемент, кажется, не поддаётся  — дорожные указатели с направлением «Москва». На 60-километровом участке дороги от Тинужи до Кокнесе по-прежнему установлены 34 дорожных знака с надписями «Maskava» и «Moskva». Хотя вопрос далеко не новый, изменений нет. Единственный визуальный протест был заметен в Тинужи, где у кольцевой развязки кто-то, по-видимому, выразил свою позицию, закрасив указатели на Москву.

В пресс-службе «Latvijas Valsts ceļi», отвечая на вопрос, как поступают в подобных случаях, разъяснили: если обнаруживается факт вандализма, «Latvijas Valsts ceļi» информируют полицию, подают заявление, а дальше ситуацию решает полиция.

Вопрос об этих указателях обсуждается уже несколько лет, но без результатов. В апреле прошлого года в эфире программы TV24 «Uz līnijas» зрители задали вопрос председателю правления «Latvijas Valsts ceļu» Мартиньшу Лаздовскису. Он, отвечая на вопрос о возможности удаления или замены этих знаков, отметил, что с юридической точки зрения они входят в сеть международных маршрутов TEN-T, где Москва является конечной точкой. Поэтому дорожные указатели поддерживаются в соответствии с нормативными актами.

Он также добавил, что любые изменения возможны лишь после внесения поправок в соответствующие нормативные документы (European Agreement on Main International Traffic Arteries), что входит в компетенцию Сейма или Кабинета министров.

Председатель Комиссии по экономике, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике Сейма и депутат Янис Витенбергс в публикации газеты «Ogres Vēstis Visiem» подтвердил, что вопрос о дорожных знаках на Москву попадал в повестку Сейма, когда его подняли депутаты от «Национального объединения». Тогда чиновникам Министерства сообщения было поручено найти решение, но затем сменилось правительство, и мотивация что-то менять исчезла. Его коллега Артурс Бутанс подготовил письмо бывшему министру сообщения Каспарсу Бришкенсу, но чиновники ответили, что не планируют ничего предпринимать для демонтажа этих знаков.

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