Направление на Москву «таинственным образом» исчезло с дорожного знака: вандализм или протест?

В пресс-службе «Latvijas Valsts ceļi», отвечая на вопрос, как поступают в подобных случаях, разъяснили: если обнаруживается факт вандализма, «Latvijas Valsts ceļi» информируют полицию, подают заявление, а дальше ситуацию решает полиция.

Вопрос об этих указателях обсуждается уже несколько лет, но без результатов. В апреле прошлого года в эфире программы TV24 «Uz līnijas» зрители задали вопрос председателю правления «Latvijas Valsts ceļu» Мартиньшу Лаздовскису. Он, отвечая на вопрос о возможности удаления или замены этих знаков, отметил, что с юридической точки зрения они входят в сеть международных маршрутов TEN-T, где Москва является конечной точкой. Поэтому дорожные указатели поддерживаются в соответствии с нормативными актами.

Он также добавил, что любые изменения возможны лишь после внесения поправок в соответствующие нормативные документы (European Agreement on Main International Traffic Arteries), что входит в компетенцию Сейма или Кабинета министров.

Председатель Комиссии по экономике, сельскому хозяйству, экологии и региональной политике Сейма и депутат Янис Витенбергс в публикации газеты «Ogres Vēstis Visiem» подтвердил, что вопрос о дорожных знаках на Москву попадал в повестку Сейма, когда его подняли депутаты от «Национального объединения». Тогда чиновникам Министерства сообщения было поручено найти решение, но затем сменилось правительство, и мотивация что-то менять исчезла. Его коллега Артурс Бутанс подготовил письмо бывшему министру сообщения Каспарсу Бришкенсу, но чиновники ответили, что не планируют ничего предпринимать для демонтажа этих знаков.