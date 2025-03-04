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Напади Россия на Эстонию, США прислали бы один самолёт: Марис Краутманис о будущем 5-й статьи НАТО

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 марта, 2025 18:11

Латышские СМИ 0 комментариев

«Европейские лидеры остались в полном недоумении от открытого сближения между Трампом и Путиным - и от не очень тонких намеков на то, что США могут отказаться от своей ответственности за защиту европейских союзников», - цитирцет BBC Марис Краутманис в своей колонке в Неаткариге».

После Второй мировой войны страны Западной Европы вместе с США и Канадой создали НАТО для борьбы с тогдашним Советским Союзом. Знаменитая 5-я статья альянса гласит, что члены НАТО будут защищать союзника, если на него нападут. США всегда были столпом этйо организации, но теперь открыто задаются вопросы о будущем НАТО.

«Последние события показали, что Трамп подорвал НАТО, подорвал его генерального секретаря и подорвал статью 5 о коллективной обороне, - говорит Армида ван Рейс, руководитель программы по Европе в Chatham House, британском аналитическом центре. Хотя администрация Трампа заявляет, что не собирается покидать НАТО и сохраняет приверженность оборонному партнерству с Европой, она предупредила, что «больше не потерпит несбалансированных отношений, которые способствуют зависимости». Г-н Трамп постоянно говорит европейским союзникам о необходимости значительно увеличить свои финансовые взносы, но эксперты говорят, что вызывает беспокойство то, как это послание передается в то время, когда в Украине бушует война, крупнейший кризис безопасности на континенте за последние десятилетия. «При Трампе США даже начали продвигать российские цели», - говорит Минна Аландер, оборонный аналитик из Chatham House.

Формулировка статьи 5 договора НАТО всегда понималась как автоматическое обязательство стран-членов - и, что особенно важно, вооруженных сил США - защищать другие страны-члены, если возникнет такая необходимость. Но это не обязательно означает отправку войск. Например, если бы Эстония подверглась нападению со стороны России, США могли бы послать в поддержку один самолет наблюдения, и «это соответствовало бы букве статьи 5», пояснил Би-би-си Эдвард Арнольд, аналитик Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности.

«Нигде не сказано, что США нужно выкладываться на полную катушку, - сказал он. - Но при предыдущих президентах США это подразумевалось само собой, а сейчас люди начинают беспокоиться». США являются доминирующей военной державой в НАТО, на них лежит около 70% ответственности. США разместили в Европе более 100 000 военнослужащих. НАТО полагается на американские самолеты для дозаправки в воздухе, переброски войск и грузов и обеспечения военной мобильности. США также предоставляют большую часть ядерного оружия, а также важные средства логистики и разведки. И Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе - высший военный руководитель НАТО - всегда был американцем, и американцы занимают большинство высших должностей в НАТО.

«Поскольку США настолько сильны в военном отношении, они всегда были естественным лидером НАТО», - говорит эксперт Армида ван Рейс. Она утверждает, что ни один другой европейский союзник по НАТО не может проникнуть в это пространство, «потому что ни у кого нет ни возможностей, ни численности войск».

За десять лет до Трампа США предупреждали, что Европе придется усилить свою оборону. При Джо Байдене США заявили, что главным приоритетом их безопасности станет Индо-Тихоокеанский театр, конкурирующий с Китаем и, таким образом, отдаляющийся от Европы. Вторжение России в Украину сфокусировало внимание США на Европе. Но курс Трампа в последние несколько недель заставил серьезно задуматься».

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