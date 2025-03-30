Нападавший с ножами в Амстердаме — гражданин Украины, сообщила полиция

Нападение произошло на центральной площади Дам вечером в четверг. Тогда пострадали пять человек, по всей видимости случайных прохожих. Мотивы нападавшего до сих пор не ясны.

Амстердамская полиция сообщает, что 30-летний подозреваемый – выходец из Донецкой области на востоке Украины. Ранее полиция выяснила, что в среду он заселился в отель в Амстердаме.

На следующий день он набросился с несколькими ножами на людей на оживленной площади; его скрутили с помощью прохожего (при этом нападавший получил ранение в ногу), и 1 апреля он должен предстать перед судьей, который изберет ему меру пресечения.

О прохожем, который повалил нападавшего и прижимал к земле до прибытия полиции, известно, что это британский турист. В полиции его действия назвали героическими, а мэр Амстердама Фемке Халсема лично поблагодарила его в своей официальной резиденции, сообщает газета De Telegraaf, но сам этот человек предпочитает не раскрывать свое имя публично.

Подозреваемый сейчас находится в тюрьме в Схевенингене недалеко от Гааги, куда был доставлен, после того как ему оказали медицинскую помощь. Эта тюрьма используется не только для нужд судебной системы Нидерландов: там также содержатся подсудимые гаагских международных судов, таких как МУС.

Почти все пострадавшие – иностранцы: мужчина из Польши, женщина из Бельгии, мужчина и женщина из США и одна жительница Амстердама. Четверо из них до сих пор остаются в больницах, только гражданина Польши в пятницу выписали, сообщала полиция ранее.