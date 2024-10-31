Так много виноватых, что никто не виноват? Спрудс решил сохранить БТР на постаменте в Адажи

Как отметил министр, состоялись дискуссии о том, как поступить с бронетранспортером на постаменте, который символизирует начало механизации латвийской армии. Больше всего средств было вложено в благоустройство площадки вокруг объекта, а сам он обошелся "не в самую большую сумму".

По словам Спрудса, эти затраты были бы необходимы в любом случае.

"Поэтому мы пока взяли паузу", - сказал министр. Вопрос заключается в том, не приведет ли демонтаж композиции к дополнительным расходам, что нежелательно, добавил он.

Сегодня завершится служебная проверка обстоятельств установки композиции. Как отметил министр, очевидно, что намерения были хорошими, но в процессе расходы возросли, поэтому возник вопрос о целесообразности затрат.

Говоря о том, станут ли общественности известны имена ответственных за установку композиции, Спрудс сказал, что в течение нескольких лет в этом процессе участвовало много людей.