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Так много виноватых, что никто не виноват? Спрудс решил сохранить БТР на постаменте в Адажи

Редакция PRESS 31 октября, 2024 11:33

Новости Латвии 0 комментариев

"Милитаризованная скульптурная композиция" на Адажской базе будет сохранена, сказал министр обороны Андрис Спрудс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Как отметил министр, состоялись дискуссии о том, как поступить с бронетранспортером на постаменте, который символизирует начало механизации латвийской армии. Больше всего средств было вложено в благоустройство площадки вокруг объекта, а сам он обошелся "не в самую большую сумму".

По словам Спрудса, эти затраты были бы необходимы в любом случае.

"Поэтому мы пока взяли паузу", - сказал министр. Вопрос заключается в том, не приведет ли демонтаж композиции к дополнительным расходам, что нежелательно, добавил он.

Сегодня завершится служебная проверка обстоятельств установки композиции. Как отметил министр, очевидно, что намерения были хорошими, но в процессе расходы возросли, поэтому возник вопрос о целесообразности затрат.

Говоря о том, станут ли общественности известны имена ответственных за установку композиции, Спрудс сказал, что в течение нескольких лет в этом процессе участвовало много людей.

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