Налоги по-новому: что изменилось для собственников недвижимости?

Неподъёмная обязанность

Платежка в размере 800 евро за двухкомнатную квартиру в историческом здании, расположенном в центре Риги, или аналогичная сумма за дом, доставшийся в наследство от родителей в Межапарке. В 2017 году подобные счета шокировали многих рижан. Был даже случай, когда один из домовладельцев в Межапарке, не выдержав бремени платежей, свел счеты с жизнью.

Тогда же на портале общественных инициатив Manabalss.lv в считаные месяцы было собрано несколько десятков тысяч подписей граждан под обращением в Сейм, призывающим освободить владельцев от уплаты налога на единственную жилую недвижимость, в которой собственник задекларировал свое место жительства и проживает.

Кроме того, предлагалось освободить от налогообложения и прилегающую к этому объекту недвижимости территорию: в городах и поселках это площадь земли до 1 500 кв. м, в сельской местности — до 2 га. И эта петиция побила рекорды по числу подписей граждан Латвии.

Однако в Сейме петицию попросту проигнорировали. Дело в том, что налог на недвижимость проще всего инкассировать и он является существенным источником пополнения муниципальных бюджетов. А эксперты «клуба богатых стран» Организации экономического сотрудничества, куда входит и Латвия, неоднократно советовали поднять налог на недвижимость, который, по их мнению, у нас слишком низкий. Но пока власти решили оставить все как есть.

Две кадастровые стоимости

С 1 января 2025 года, согласно решению, принятому Сеймом, в стране вводятся две кадастровые стоимости недвижимости — фискальная и универсальная. Для справки: кадастровая стоимость — это примерная стоимость недвижимости в денежном выражении, рассчитанная по единым принципам на всей территории Латвии.

При кадастровой оценке используются только основные факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости: техническое состояние здания, площадь, отягощения и местоположение. Следует учитывать, что кадастровая стоимость конкретного объекта недвижимости может отличаться от его рыночной стоимости, особенно если данные об объекте недвижимости, зарегистрированные в кадастре, не соответствуют действительности.

Как пояснили в пресс-службе Министерства юстиции, где разрабатывали данный законопроект, для вычисления налога на недвижимость пока будет применяться фискальная кадастровая стоимость, которая соответствует рыночным данным за 2012 год. А вот универсальная кадастровая стоимость даст более справедливую и правдивую картину стоимости недвижимости.

Универсальная кадастровая стоимость определяется исходя из ситуации на рынке недвижимости в 2022 году и не превышает 80% среднего уровня цен. Она будет использоваться для определения платы за пользование хозяйской землей под домами, а также для других расчетов, таких как бухгалтерская и финансовая отчетность, не связанных с налогами и пошлинами.

И хотя в Минюсте заявили, что сумма налога в этом году не изменится, размер принудительной арендной платы, взимаемой с владельцев квартир и домов, расположенных на хозяйской земле, увеличится.

По полной ставке

Почти во всех самоуправлениях существует правило: если в квартире, доме никто не задекларирован по состоянию на 00.00 часов 1 января наступившего года, то моментально применяется максимальная ставка налога в размере 1,5% от кадастровой стоимости. И ежегодно в канун нового года появляются предложения от квартировладельцев за умеренную плату задекларироваться на объекте на первую неделю января. Ведь теоретически уже 2 января можно «выдекларироваться», не получив никаких налоговых начетов.

В столице городские власти пытаются также при помощи повышенной ставки налога на недвижимость повлиять на владельцев домов–трущоб, которые бросили свои владения на произвол судьбы. В качестве примера можно привести одну из самых известных городских развалин — некогда доходный дом, построенный по проекту архитектора Яниса Пекшенса на улице Марияс, 6.

Его владельцы платят максимальный налог в размере 3% от кадастровой стоимости. Для остальных все зависит от кадастровой стоимости квартиры. Если она не превышает 57 тысяч евро, налог составит 0,2% от кадастровой стоимости, от 57 до 107 тысяч — 0,4%, свыше 107 тысяч — 0,6%. Узнать кадастровую стоимость вашей квартиры можно на портале www.kadastrs.lv.

В то же время налог на землю, в том числе под многоквартирными домами, рассчитывается по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

Налоговые льготы

Одновременно на территории Рижского самоуправления действуют налоговые льготы для различных категорий собственников. Они прописаны в обязательных правилах Рижской думы № 198 «Порядок присвоения льгот по налогу на недвижимость в Риге» (Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā).

Действующая редакция документа принята 22.06.2017. С ним можно ознакомиться на интернет–портале likumi.lv.

Также на портале выложены и аналогичные правила о порядке налогообложения, принятые другими местными самоуправлениями. К сведению всех налогоплательщиков: никто автоматически льготы, даже если они и полагаются, вам не предоставит.

К примеру, имеются льготы для семей с детьми. Если ребенок один, то скидка по налогу за квартиру и земельный участок под домом составит 50%, если двое — 70%, трое и больше — 90%. Имеются льготы для малоимущих, политрепрессированных, инвалидов 1–й и 2–й групп, неработающих одиноких пенсионеров и т. д.

С 2025 года Рижская дума расширила список льготников. Так, лица, проживающие в новых домах, получат скидку в размере 70% от начисленной суммы налога. Однако льготы будут предоставлены со следующего месяца после регистрации здания в Государственной информационной системе кадастра недвижимости до момента ввода здания в эксплуатацию.

Позаботились в столичном муниципалитете и о зеленых насаждениях. Поддержание и охрана старых деревьев или деревьев местного значения требуют особой заботы со стороны собственника земли, а охраняемое дерево может ограничивать полноценное использование земли. Льготы призваны частично компенсировать причиненные землевладельцу неудобства.

Установлено, что размер предоставленных льгот за одно охраняемое дерево в таксационном году не должен превышать 250 евро независимо от количества собственников. Льготы будут предоставляться за весь год с определением соответствия объекта на 1 января таксационного года. Для применения льгот будут использоваться данные системы охраны природы Ozols и единой информационной системы Рижской думы.

Только по электронному каналу связи

В Рижской думе напоминают, что идти на прием в финансовый департамент, чтобы получить скидку, не требуется. Обязательным условием для получения налоговых льгот является наличие адреса электронной почты или официального электронного адреса.

Зарегистрироваться можно несколькими способами: активировать официальный электронный адрес на портале Latvia.gov.lv; подать заявление на портале www.eriga.lv (раздел NekustamA IpaSuma nodoklis, услуга E-dokumentu iesniegums); отправить заявление с электронной подписью на э-почту: pip@riga.lv; отправить заявление по почте или подать его лично в финансовый департамент Рижской думы по адресу: улица Терезес, 5, Рига (только по предварительной записи по телефону 67181866).

Дополнительную информацию об условиях получения льгот можно найти на сайте финансового департамента Рижской думы https://pip.riga.lv, в разделе NIN atvieglojumi, или позвонив на бесплатный информационный телефон 80000850.

Александр ФЕДОТОВ