Налог на местные овощи и фрукты: сниженную ставку предлагается пролить еще на несколько лет

Сниженная ставка НДС — отступление от общей системы применения налога, отмечено в аннотации Минфина, и введение ставки 12% на определенный перечень свежих фруктов, ягод и овощей должно приносить пользу конечному потребителю — сделать эти полезные для здоровья продукты доступнее. Поэтому следует оценить эффективность этой правовой нормы.

Министерству земледелия поручено до 1 июня 2028 года подать на рассмотрение в Кабинет министров такой анализ. В том числе в докладе должно быть приведено сравнение цен на упомянутые группы пищевых продуктов для конечных потребителей на региональном уровне.