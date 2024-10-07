Налог на добавленную стоимость: планируется изменить требования к бизнесу

Будут пересмотрены льготы, которые позволяют МСП до определенного порога не регистрироваться в регистре плательщиков НДС Службы государственных доходов (СГД) и не платить НДС.

В настоящее время к МСП применяется освобождение от НДС до определенного порога только в своей стране. После внесения поправок эта льгота будет распространяться и на МСП, которые занимаются облагаемыми НДС операциями в других государствах ЕС. Они смогут воспользоваться соответствующими льготами по НДС для малых предприятий, установленными в конкретной стране ЕС.

Для этого МСП должны иметь оборот, не превышающий порог для освобождения в соответствующем государстве ЕС, и общий оборот в ЕС в размере 100 000 евро. Этот порядок будет распространяться на плательщиков НДС в других государствах ЕС, которые осуществляют НДС-облагаемые сделки внутри страны, а местные плательщики НДС смогут использовать освобождение для МСП в других государствах ЕС.

Как сообщили в Минфине, со следующего года порог регистрации НДС будет рассчитываться за календарный год, а не за 12 месяцев, как это было до сих пор.

Также будут уточнены виды сделок, которые формируют порог регистрации плательщиков НДС. В дополнение к облагаемым НДС сделкам в пороговую стоимость регистрации НДС будут включены и сделки с недвижимостью, не облагаемые НДС, а также финансовые и страховые услуги. При этом, если в одном календарном году будет достигнут порог регистрации НДС, в следующем году МСП должны будут зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС и платить этот налог. Это также будет касаться тех малых и средних предприятий, которые в соответствии с поправками превысили порог регистрации НДС в 2024 году.

Законопроект также вводит переходный период для плательщиков НДС, чей оборот в календарном году превышает порог регистрации НДС. Малым и средним предприятиям разрешается продолжать не платить НДС до конца календарного года, если их оборот в соответствующем году не превышает порог регистрации НДС в 50 000 евро более чем на 10%, то есть на 5000 евро. В таком случае плательщики НДС должны будут зарегистрироваться в регистре плательщиков НДС в СГД и платить налог за облагаемые НДС сделки только с начала следующего календарного года. Однако, если оборот малых и средних предприятий в течение календарного года превысит 55 000 евро, возникнет обязанность зарегистрироваться в регистре плательщиков НДС и платить налог с момента превышения указанной суммы.

Ожидается, что поправки вступят в силу 1 января 2025 года.