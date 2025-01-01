Наклейки о прохождении техосмотра больше не будут выдаваться

Отныне факт прохождения государственной проверки транспортного средства на пригодность к эксплуатации и наличие разрешения на участие в дорожном движении будет подтверждаться записью в Государственном реестре транспортных средств и их водителей, а также выдачей лицу свидетельства об оценке пригодности к эксплуатации.

Управление безопасности дорожного движения (CSDD) ранее объясняло, что такой план был подготовлен потому, что в настоящее время, живя в цифровую эпоху, существуют другие - оцифрованные - решения для регистрации технического состояния транспортного средства и выяснения того, выдано ли ему разрешение на участие в дорожном движении.

Они позволяют правоохранительным органам оперативно проверять транспортное средство и его водителя через Реестр транспортных средств и их водителей CSDD.