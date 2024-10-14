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Найдена настоящая латвийская «Нокиа»: латвийцы радуются новинке на кладбищах (2)

Редакция PRESS 14 октября, 2024 14:56

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Похоже, в Латвии наконец-то зародился бизнес, способный развернуться во всем мире. Простои  человечно. Теперь, собираясь навестить могилки родных и близких, можно купить свечи прямо на кладбищах. Пока, правда, не на всех - идет тестирование идеи...

Как уже сообщалось, латвийская компания «Citas sveces» установила на кладбище в Елгаве аппарат по типу кофейного - только по продаже свечей. 

В сети Х латвийцы активно обсудили эту идею. Подавляющим большинством она признана международно перспективной.

-Наконец-то - настоящая латвийская "Нокиа"!

-На кладбище. Респект стартаперу! Проснись и встань »

-Летом, когда мы проезжали мимо Лесного кладбища, я увидел этот проект в действии.  Его необходимо развивать дальше.

Многие предлагают идеи для дальнейшего развития бизнеса. 

Компания, установившая свечные киоски, откликнулась с благодарностью к аудитории: « Спасибо за отзыв! Мы пока находимся в тестовом режиме. Все предложения будут учтены».

 

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