Как уже сообщалось, латвийская компания «Citas sveces» установила на кладбище в Елгаве аппарат по типу кофейного - только по продаже свечей.

В сети Х латвийцы активно обсудили эту идею. Подавляющим большинством она признана международно перспективной.

-Наконец-то - настоящая латвийская "Нокиа"!

-На кладбище. Респект стартаперу! Проснись и встань »

-Летом, когда мы проезжали мимо Лесного кладбища, я увидел этот проект в действии. Его необходимо развивать дальше.

Многие предлагают идеи для дальнейшего развития бизнеса.

Компания, установившая свечные киоски, откликнулась с благодарностью к аудитории: « Спасибо за отзыв! Мы пока находимся в тестовом режиме. Все предложения будут учтены».