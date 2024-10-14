Как уже сообщалось, латвийская компания «Citas sveces» установила на кладбище в Елгаве аппарат по типу кофейного - только по продаже свечей.
В сети Х латвийцы активно обсудили эту идею. Подавляющим большинством она признана международно перспективной.
-Наконец-то - настоящая латвийская "Нокиа"!
-На кладбище. Респект стартаперу! Проснись и встань »
-Летом, когда мы проезжали мимо Лесного кладбища, я увидел этот проект в действии. Его необходимо развивать дальше.
Многие предлагают идеи для дальнейшего развития бизнеса.
Компания, установившая свечные киоски, откликнулась с благодарностью к аудитории: « Спасибо за отзыв! Мы пока находимся в тестовом режиме. Все предложения будут учтены».
Pie kapsētas. Visu cieņu startaperim, kurš līdz šim aizdomājās. Mosties & rosies pic.twitter.com/5jQkZYXJui— DanaKruu (@DanaKruu) October 4, 2024