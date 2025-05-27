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Наезд на фанатов «Ливерпуля»: 53-летний британец в терроризме не подозревается (ВИДЕО)

Euronews 27 мая, 2025 10:04

Мир 0 комментариев

53-летний британец, въехавший на микроавтобусе в толпу футбольных фанатов "Ливерпуля", действовал в одиночку и на сегодня не подозревается в терроризме, заявила английская полиция. 47 человек, праздновавших победу городского клуба в Премьер-лиге, получили ранения.

53-летний британец, въехавший на микроавтобусе в толпу футбольных фанатов "Ливерпуля", действовал в одиночку и на сегодня не подозревается в терроризме, заявила во вторник утром английская полиция.

47 человек, праздновавших победу городского клуба в Премьер-лиге, получили ранения. В больницу доставлены 27 из них, в том числе двое с серьёзными травмами. Ещё 20 пострадавшим была оказана помощь на месте, сообщил представитель Северо-Западной службы скорой помощи.

Среди раненых по меньшей мере четверо детей. Четыре участника парада, в том числе ребёнок, оказались зажатыми фургоном. Ппожарным пришлось поднимать транспортное средство, чтобы освободить их.

Серый микроавтобус свернул на место проведения парада и врезался в море болельщиков, закутанных в красные шарфы "Ливерпуля", когда мероприятие подходило к концу. На опубликованном в соцсетях видео фургон сбивает мужчину, подбрасывая его в воздух, а затем врезается в толпу, где прокладывает себе путь по телам, прежде чем остановиться. По свидетельствам очевицев, наезд был преднамеренным.

По словам полицейских, автомобиль был остановлен на месте происшествия, а водитель задержан.

Сотни тысяч болельщиков "Ливерпуля" вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу команды в Премьер-лиге, завоевав рекордный 20-й титул.

Полиция заявила, что проводит тщательное расследование, чтобы установить, что привело к столкновению, и просит не строить предположений и не делиться “тревожным контентом в Интернете”.

Премьер-министр Кир Стармер назвал происходящее ужасающим и высоко оценил храбрость спасателей. “Все, особенно дети, должны иметь возможность чествовать своих героев без этого ужаса", - заявил он, добавив. что "у города долгая и гордая история объединения в трудные времена, ... и вся страна поддерживает Ливерпуль”.

История футбольного клуба была омрачена катастрофой 36 лет назад, когда 97 его болельщиков погибли в давке на стадионе во время матча против "Шеффилда" на стадионе "Хиллсборо". Трагедия усугубилась сокрытием причин и оплошностями полиции.

В 2020-м году болельщикам было отказано в возможности публично отпраздновать последний чемпионский титул из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

На этот раз размахивающие флагами болельщики, несмотря на сырую погоду, выстроились вдоль улиц и взобрались на светофоры, чтобы увидеть игроков в двух автобусах с открытым верхом и надписями "Снова наши".

Многочасовая процессия, окруженная полицией, преодолела 16-километровый маршрут сквозь море красного дыма и дождя. Фейерверк взорвался у здания Royal Liver в самом центре города.

В кратком заявлении команды говорится, что их "мысли и молитвы с пострадавшими". Премьер-лига опубликовала аналогичное заявление, в котором говорит, что шокирована ”ужасающими событиями в Ливерпуле".

ФОТО из сети Х

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