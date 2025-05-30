Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Он сообщил, что российская делегация прибудет в Стамбул 2 июня с проектом меморандума и предложениями по прекращению огня. Документ, по словам Пескова, не будет обнародован, как и украинская версия.

Москва рассчитывает, что обе стороны обсудят свои предложения в ходе встречи, хотя сроки передачи документов Киеву не уточняются. Песков также не исключил возможность последующих контактов на высшем уровне — при условии, что делегации добьются прогресса.

МИД РФ подтвердил, что переговоры пройдут без посредничества третьих стран. При этом Москва не связывает возможное участие представителей США, Великобритании, Германии и Франции с этим форматом.

Киев, в свою очередь, подчёркивает важность получения российской версии меморандума до начала встречи. По словам представителей украинского МИДа, это необходимо для содержательного диалога. Официальный Киев настаивает на безусловном прекращении огня как отправной точке переговоров, отвергая возможность юридического признания территорий, контролируемых Россией.

Ранее также сообщалось, что США не получили российский проект документа, несмотря на обещание направить его после недавнего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.