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Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Редакция PRESS 30 мая, 2025 20:35

Мир 0 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Он сообщил, что российская делегация прибудет в Стамбул 2 июня с проектом меморандума и предложениями по прекращению огня. Документ, по словам Пескова, не будет обнародован, как и украинская версия. 

Москва рассчитывает, что обе стороны обсудят свои предложения в ходе встречи, хотя сроки передачи документов Киеву не уточняются. Песков также не исключил возможность последующих контактов на высшем уровне — при условии, что делегации добьются прогресса.

МИД РФ подтвердил, что переговоры пройдут без посредничества третьих стран. При этом Москва не связывает возможное участие представителей США, Великобритании, Германии и Франции с этим форматом.

Киев, в свою очередь, подчёркивает важность получения российской версии меморандума до начала встречи. По словам представителей украинского МИДа, это необходимо для содержательного диалога. Официальный Киев настаивает на безусловном прекращении огня как отправной точке переговоров, отвергая возможность юридического признания территорий, контролируемых Россией.

Ранее также сообщалось, что США не получили российский проект документа, несмотря на обещание направить его после недавнего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

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Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Мир 22:01

Мир 0 комментариев

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

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На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Для настроения 21:49

Для настроения 0 комментариев

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

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В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Мир 21:39

Мир 0 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

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В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

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В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Мир 21:07

Мир 0 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

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1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать