Надпись Rīga, пострадавшая в бурю в Берги, уже восстановлена — букву G вернули на место (ВИДЕО)

Он добавил также, что самоуправление в понедельник, 4 ноября, еще оценит, как закрепить надпись получше, чтобы обеспечить дополнительную безопасность, а также разберется, почему надпись пострадала из-за бури.

Мэр Риги Вилнис Кирсис написал в соцсети "Х":

"Рига с G - после проделок бури буква снова на своем месте! Спасибо рабочим и мастерам!"

Уже сообщалось, что согласно прогнозам метеорологов в Риге после полудня в воскресенье снова начнется буря, которая продолжится и в понедельник, 4 ноября.

Чтобы обезопасить себя и близких, а также не мешать спасателям устранять последствия бури, Рижское самоуправление призывает жителей столицы без особой надобности не покидать помещение и особо воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок.