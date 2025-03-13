На пятницу метеорологи грозят жёлтым предупреждением

Предупреждение действует в восточной части Латвии с 00:00 до 12:00 14 марта.
В ночь на 14 марта в большинстве регионов ожидается снегопад, а утром на востоке страны снегопад может быть особенно интенсивным - снежный покров достигнет 5 см.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.
Предупреждение действует в восточной части Латвии с 00:00 до 12:00 14 марта.
В ночь на 14 марта в большинстве регионов ожидается снегопад, а утром на востоке страны снегопад может быть особенно интенсивным - снежный покров достигнет 5 см.
Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.
Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.
Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.
Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.
Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.
Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.
Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.
Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.
В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.
В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.