На праздники без мэра: депутатам Елгавского края вновь не удалось избрать нового председателя

Вопрос об избрании главы края рассматривался в ответ на письмо Министерства умного управления и регионального развития от 7 апреля, в котором оно призывает думу выбрать мэра края, сообщили в самоуправлении.

На голосование были выдвинуты три кандидата - Дина Тауриня и Дайнис Лиепиньш из Латвийского объединения регионов и Илзе Витола из Крестьянского союза Латвии, но Тауриня и Лиепиньш свои кандидатуры сняли.

На заседании присутствовали 10 из 19 депутатов думы. Витола получила поддержку пяти депутатов, четверо были против ее избрания, а один бюллетень оказался недействительным. Для избрания председателя думы требовалось десять голосов.

Как сообщалось, Елгавская краевая дума работает без председателя с 3 февраля, когда с должности ушел Улдис Айнарс ("Новое Единство"). Он занимал эту должность с 20 сентября 2024 года, а до этого дума уже несколько месяцев работала без председателя после отставки Мадарса Ласманиса ("Для развития Латвии") в апреле 2024 года.

Непрерывную деятельность самоуправления до избрания нового председателя думы координирует заместитель председателя по вопросам образования, спорта и культуры Тауриня.