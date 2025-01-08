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На повышение зарплаты учителям нашлось еще 25 миллионов евро: неожиданный подарок педагогам

Редакция PRESS 8 января, 2025 09:50

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы выполнить решение о повышении нижней ставки зарплаты учителей с 1 января, правительство во вторник, 7 января, утвердило выделение дополнительных 25 млн евро. Эти средства необходимы, чтобы заработная плата педагогов выросла на установленные законом 2,6%. Всего же для этих целей в бюджете нашли 30 млн евро; оставшиеся пять миллионов — для школ, где учатся бежавшие от войны украинские дети, рассказывает Латвийское радио.

Согласно предыдущему решению правительства, в этом году педагоги должны зарабатывать не менее 1 566 евро в месяц до уплаты налогов, работая 40 часов в неделю. Это на 40 евро больше, чем в 2024 году. Минимальная почасовая ставка для них в этом году составляет 9,79 евро до вычета налогов, на 2,6% больше, чем годом ранее. До этого была обещана прибавка побольше, но, учитывая, что в этом году приоритетом бюджета является безопасность, рост зарплат ограничили для всех работающих в госуправлении.

Как именно будет распределено дополнительное финансирование, зависит от учредителей школ (в основном это самоуправления) и руководства самих заведений. Но, как говорит заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Лахтере,

в первую очередь зарплаты надо повысить тем, кто зарабатывает меньше минимальной ставки.
Если финансовые возможности позволят, то можно на упомянутые 2,6% поднять и тем, кто зарабатывает больше «с мыслью, что все педагоги оценены и выделено соответственное финансирование».

Представительница министерства отмечает: важно, чтобы деньги на увеличение зарплат распределили честно.

Еще в декабре Совет по высшему образованию и Латвийский профсоюз работников образования и науки выступали против рассмотренного сегодня решения правительства, потому что на тот момент не было предусмотрено финансирование для повышения зарплат преподавателей вузов.

«Сейчас эта ситуация решена, и в проект решения высшее образование включено», — рассказал председатель Совета Андрис Тейкманис.

Ниедре-Лахтере отмечает, что рост зарплат был предусмотрен для всех педагогов, а возражение Совета и профсоюза могли возникнуть из-за того, что опять что-то не было проговорено.

Правда, сказать, сколько составит минимальная зарплата в высших учебных заведениях, нельзя так просто и ясно, как в случае со школьными педагогами.

«Вузам оставили довольно свободные руки в определении того, что составляет эту полную нагрузку. Она составляет от 600 до 1000 часов, и вузы компонуют ее по-разному. Есть вузы, где рассчитывают в основном только контактные часы. Есть такие, где оплачивают подготовку методических материалов и другие вопросы, связанные с учебой», — пояснил Тейкманис.

Это значит, что рост выплат в вузах больше зависит от решений самих вузов. Надо отметить, что упомянутые 600-1000 часов педагогам на полной ставке надо отработать в течение года. В целом на повышение зарплат в вузах выделено более 2 млн евро.

Принято также решение о выделении более 5 млн евро на обучение украинских мирных жителей (прибывших в Латвии, спасаясь от войны). Большая часть суммы — почти 4 млн евро — также предназначены для зарплат учителям.

В этом учебном году в латвийских общеобразовательных школах зарегистрированы более 3 000 учеников — бежавших от войны детей из Украины. Поскольку им нужны дополнительные занятия по латышскому и нередко нужен индивидуальный план учебы, государство предоставляет отдельное финансирование для обучения этих школьников.

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