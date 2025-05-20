На политическую рекламу потрачено более полутора миллионов евро: кто из политиков не скупится?

ЛПМ заключила договоры на 339 551 евро, "Новое Единство" - на 211 380 евро, Латвийская Зеленая партия - на 172 957 евро, "За стабильность" - на 125 365 евро, "Объединенный список" - на 112 297 евро, "Для развития Латвии" - на 91 685 евро, Союз зеленых и крестьян - на 89 044 евро, "Прогрессивные" - на 80 507 евро и Национальное объединения - 68 755 евро. Остальные партии заключили договоры на меньшие суммы.

В период предвыборной кампании все политические партии и их объединения ограничены в количестве средств, которые они могут потратить на политическую рекламу, благотворительность, спонсорство, льготы и пожертвования. Ограничения не распространяются на расходы на производство рекламы или планирование кампании.

БПБК поясняет, что расходы на предвыборную кампанию включают в себя как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов. Если партия или союз партий участвуют в выборах на всей территории Латвии, то максимальная сумма предвыборной агитации, которую она может потратить на вышеуказанные цели, ограничена суммой в 869 640 евро.