На некоторых дорогах в пробке можно провести до 45 минут: автомобилистам необходимо учитывать

Несмотря на осень, ремонтные работы идут полным ходом на 53 участках республиканских автодорог, в связи с чем движение по ним существенно ограничено. Поэтому, отправляясь в путь, автомобилистам необходимо учитывать, что в дороге они проведут значительно больше времени, чем планировали.

Компания предупреждает, что в настоящий момент наибольшие ограничения движения на основных магистралях страны имеются на участке Видземского шоссе от поворота на Цесис до Ридзене (расчетное время пересечения ремонтного участка составляет 25 минут), а также на участке Вентспилсского шоссе (А10) от поворота на Угалес дзирнавас до дороги Уденсвада. Водителям нужно считаться с тем, что в пробках они проведут не менее получаса.

Что касается региональных дорог, то здесь самая большая проблема в Аугшдаугавском крае. Причина: ремонт дороги Р70 на участке Свенте-литовская граница (Субате) и между Илуксте и Свенте, где имеется шесть «долгих» светофоров. На то, чтобы пересечь участки с ограничениями, водителям придется потратить как минимум 45 минут.

Кроме этого, 40 дополнительных минут автомобилистам нужно предусмотреть для пересечения участков ремонтных работ на дорогах Илуксте-Бебрене-Биржи, Ропажи-Икшкиле, Алуксне-Апе Вентспилс-Дундага, Вентспилс-Колка, а также дорогах вблизи Цесвайне.

Чтобы избавить себя от утомительного стояния в пробках, Latvijas valsts ceļi рекомендует водителям заранее ознакомиться и свериться с картой, на которой отмечены все ремонтируемые участки дорог и имеется подробная информация о действующих на них ограничениях движения. Карту можно найти на сайте Latvijas Valsts ceļi, а исчерпывающую информацию о том, что происходит на государственных дорогах, получить по бесплатному круглосуточному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.