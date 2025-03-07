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На место Rimi придёт сеть с более низкими ценами: эксперты

© Lsm.lv 7 марта, 2025 16:19

Бизнес 0 комментариев

Решение шведских инвесторов продать сеть Rimi опрошенные специалисты связывают с геополитической ситуацией, а также с недостаточно высокой покупательной способностью латвийцев, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Ассоциированный профессор вуза Turība Иева Лининя характеризует продажу Rimi, как «интересную» и допускает, что, возможно, решение шведов определила геополитическая ситуация. Она напомнила, что недавно шведская лесопромышленная группа Södra решила продать принадлежащие ей в Латвии леса.

«Мне действия Швеции непонятны. Если посмотрим, недавно была сделка по продаже купленных шведами в Латвии лесов. А сейчас сеть магазинов. Я думаю, что это связано с геополитической ситуацией, что они хотят развивать бизнес у себя, не приближаясь к восточной границе. По крайней мере, так выглядит», — сказала Лининя.

С версией о том, что геополитическая ситуация могла быть причиной, согласны и некоторые другие знатоки отрасли.

Член правления Lursoft Айнар Брувелис отметил, что для балтийского региона продажа Rimi — крупная сделка. Эксперт допускает, что она, возможно, будет означать смену философии Rimi. Потому что эта сеть до сих пор была во многом местом для покупок среднего класса. А торговая сеть нового владельца — датской Salling Group — характеризуется скорее стратегией низких цен. Интересно также то, что у шведских владельцев Rimi в Балтии была единственная зарубежная сеть, а у датчан география бизнеса шире: их магазины есть в Польше и в других странах.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в разговоре с Латвийским радио предположил, что решение шведов связано с падением покупательной способности латвийцев. Возможно, владельцы Rimi рассчитывали на более быстрый рост экономики в странах Балтии, а реальность не оправдала ожиданий, и они решили продать предприятие. Вероятно, и приход Lidl повлиял на ситуацию, так как новый игрок отнял часть рыночной доли Rimi.

При изучении данных о шведских инвестициях в Латвии видно, что за последние годы они выросли вдвое и осенью прошлого года достигли 7,8 млрд евро. Когда завершится сделка с Rimi, эта ситуация изменится.

Цена продажи Rimi Baltic оценивается в 1,3 млрд евро. Это 314 магазинов Rimi в Латвии, Литве и Эстонии, платформу электронной коммерции, склады и распределительные центры и более 11 тысяч работников.

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