На магазин военных товаров в Риге совершено нападение: один раз даже стреляли (ВИДЕО)

Армандс Икалис, владелец магазина, опубликовал сообщение Facebook о том, что 27 сентября его магазин Militaryshop, расположенный на улице Бривибас, 132, было совершено нападению.

Оно произошло ночью, с 4:00 до 5:00 часов была разбита витрина магазина. Он попросил всех, где мог стать невольным свидетелем происшествия сообщить об этом в Госполицию или ему лично. Также владелец магазина выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за то, что они охраняла место происшествия до его прибытия.

В социальных сетях отмечается, это не первое нападение на магазин военного снаряжения. Прошлое нападение произошло 11 сентября, тогда было разбито стекло на дверях магазина. В одном из случаев по витрине также стреляли. Армандс в комментариях подчеркнул, что ни одно из нападений не было политически мотивированным.

Как сообщают представители Госполиции, по этому делу было начато уголовное производство и задержан один человек, к которому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Наказание за подобное преступление может варьироваться от лишения свободы сроком до пяти лет до общественных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без таковой. Мотив задержанного был прост: жажда наживы и желание ограбить магазин.