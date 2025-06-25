На Лиго в Латвии 517 ДТП и один погибший: дорожники считают выходные относительно спокойными

Смертельная авария произошла 23 июня в Кулдигском районе, когда квадроцикл перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.

Точные данные о том, сколько ДТП было связано с водителями в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестны. Однако Ирбенеце-Чесле отметила, что в целом праздничные выходные были относительно спокойными, если сравнивать с прошлым годом. За время праздников было задержано 23 водителя в нетрезвом состоянии, при этом в 18 случаях были возбуждены уголовные дела.

«Наибольшее количество задержанных водителей зафиксировано в Риге и в Латгальском регионе», — добавила представитель полиции.