На латвийском рынке жилья ожидается рост: где выгоднее покупать?

Распределение ипотечных кредитов в сегменте частных домов отличается: в Риге - 11%, в Рижском регионе - 40%, в других регионах Латвии - оставшиеся почти 50%.

Таковы опубликованные на этой неделе данные "Swedbank" об ипотечном кредитовании в 2025 году.

Важно учитывать, что эти данные относятся только к клиентам конкретного банка, а не ко всем заемщикам в Латвии, но показывают характерные тенденции.

Что касается ипотечных кредитов "Swedbank", то 5,49% всех ипотечных кредитов, выданных в прошлом году, связаны с Цесисским краем, 2,67% - с Южнокурземским краем, 2,29% - с Бауской и 0,23% - с Лудзой.

Данные по региональным городам такие: 12,58% всех ипотечных кредитов были выданы в Елгаве, 8,99% - в Лиепае, 6,02% - в Даугавпилсе, 5,18% - в Вентспилсе и 2,9% - в Резекне.

"Рост рынка недвижимости сосредоточен не только в Риге. Значительная активность в сфере покупки жилья наблюдалась в прошлом году и за пределами столицы", - говорит руководитель отдела ипотечного кредитования "Swedbank" в Латвии Марика Тома.

Данные позволяют сделать вывод о том, что кредитная активность в отдаленных регионах восточной части Латвии ниже, чем в других частях страны.

(Diena)

