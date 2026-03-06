На латвийском рынке жилья ожидается рост: где выгоднее покупать?

© LETA 6 марта, 2026 09:14

В прошлом году большая часть - 67% - ипотечных кредитов на покупку квартир было выдано в Риге, 10% - в Рижском регионе, а более 20% распределено по всем остальным городам и регионам Латвии.

Распределение ипотечных кредитов в сегменте частных домов отличается: в Риге - 11%, в Рижском регионе - 40%, в других регионах Латвии - оставшиеся почти 50%.

Таковы опубликованные на этой неделе данные "Swedbank" об ипотечном кредитовании в 2025 году.

Важно учитывать, что эти данные относятся только к клиентам конкретного банка, а не ко всем заемщикам в Латвии, но показывают характерные тенденции.

Что касается ипотечных кредитов "Swedbank", то 5,49% всех ипотечных кредитов, выданных в прошлом году, связаны с Цесисским краем, 2,67% - с Южнокурземским краем, 2,29% - с Бауской и 0,23% - с Лудзой.

Данные по региональным городам такие: 12,58% всех ипотечных кредитов были выданы в Елгаве, 8,99% - в Лиепае, 6,02% - в Даугавпилсе, 5,18% - в Вентспилсе и 2,9% - в Резекне.

"Рост рынка недвижимости сосредоточен не только в Риге. Значительная активность в сфере покупки жилья наблюдалась в прошлом году и за пределами столицы", - говорит руководитель отдела ипотечного кредитования "Swedbank" в Латвии Марика Тома.

Данные позволяют сделать вывод о том, что кредитная активность в отдаленных регионах восточной части Латвии ниже, чем в других частях страны.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

