На компании в этом году больше всего повлияют э-счета, аутентификация в EDS и повышение минимальной зарплаты

Поправки к законам предусматривают, что с 1 января 2026 года все компании, сотрудничающие с бюджетными учреждениями, обязаны подавать счета в структурированном формате, то есть э-счета, в Службу государственных доходов. Это означает, что СГД получает не только информацию о счете, но и все его содержание. Эти изменения затронут 59,3% из 518 опрошенных компаний, заставив изменить привычную практику и приспособиться к новому порядку.

47,5% респондентов ощутят изменения в системе аутентификации EDS. Пароли, использовавшиеся до сих пор, больше не принимаются, и к EDS можно подключиться только с помощью одного из надежных средств электронной идентификации – Smart-ID, электронной идентификационной карты (eID), надежной электронной подписи (eParaksts или eParaksts mobile) или определенных методов аутентификации интернет-банков.

Корректировки в деятельность внесет также повышение минимальной рабочей заработной платы и не облагаемого налогом минимума. Минимальная зарплата увеличена с 740 евро до 780, а не облагаемый налогом минимум – с 510 до 550 евро. Это означает, что при выплате заработной платы за январь бухгалтерам придется пересчитать выплачиваемую сумму для большей части работников, а также размер налогов на рабочую силу. Для компаний, нанимающих работников на минимальную зарплату, также возрастут общие расходы. В целом 40,5% опрошенных считают, что эти изменения заметно повлияют на деятельность их компаний.

В меньшей степени компании затронут изменения в альтернативных налоговых режимах и сниженная ставка НДС. Как известно, с 1 июля в рамках пилотного проекта на один год ставка НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца будет снижена до 12 %.

«По сравнению с поспешно внесенными поправками в законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, в предыдущие годы, на этот раз изменения были утверждены своевременно, что позволило предпринимателям избежать ненужных волнений и потрясений. Это, несомненно, шаг в правильном направлении, и следует надеяться, что законодатели будут придерживаться такого продуманного подхода, чтобы убедить деловой мир в том, что они являются надежным партнером. В настоящее время предприниматели в этом еще сомневаются – только 18,1% опрошенных считают, что процесс внедрения изменений в законодательстве улучшился за последние три года», – с результатами знакомит руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос был проведен в январе 2026 года, анкетировав 518 латвийских компаний.