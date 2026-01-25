Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На компании в этом году больше всего повлияют э-счета, аутентификация в EDS и повышение минимальной зарплаты

Редакция PRESS 25 января, 2026 14:37

Важно 0 комментариев

Из всех изменений в законодательстве, вступающих в силу в 2026 году, компании больше всего затронут подача э-счетов в Службу государственных доходов (VID), изменения в методе аутентификации в Системе электронного декларирования (EDS), а также повышение минимальной заработной платы. Такие результаты следуют из опроса латвийских компаний, проведенного разработчиками системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis.

Поправки к законам предусматривают, что с 1 января 2026 года все компании, сотрудничающие с бюджетными учреждениями, обязаны подавать счета в структурированном формате, то есть э-счета, в Службу государственных доходов. Это означает, что СГД получает не только информацию о счете, но и все его содержание. Эти изменения затронут 59,3% из 518 опрошенных компаний, заставив изменить привычную практику и приспособиться к новому порядку.

47,5% респондентов ощутят изменения в системе аутентификации EDS. Пароли, использовавшиеся до сих пор, больше не принимаются, и к EDS можно подключиться только с помощью одного из надежных средств электронной идентификации – Smart-ID, электронной идентификационной карты (eID), надежной электронной подписи (eParaksts или eParaksts mobile) или определенных методов аутентификации интернет-банков.

Корректировки в деятельность внесет также повышение минимальной рабочей заработной платы и не облагаемого налогом минимума. Минимальная зарплата увеличена с 740 евро до 780, а не облагаемый налогом минимум – с 510 до 550 евро. Это означает, что при выплате заработной платы за январь бухгалтерам придется пересчитать выплачиваемую сумму для большей части работников, а также размер налогов на рабочую силу. Для компаний, нанимающих работников на минимальную зарплату, также возрастут общие расходы. В целом 40,5% опрошенных считают, что эти изменения заметно повлияют на деятельность их компаний.

В меньшей степени компании затронут изменения в альтернативных налоговых режимах и сниженная ставка НДС. Как известно, с 1 июля в рамках пилотного проекта на один год ставка НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца будет снижена до 12 %.

«По сравнению с поспешно внесенными поправками в законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, в предыдущие годы, на этот раз изменения были утверждены своевременно, что позволило предпринимателям избежать ненужных волнений и потрясений. Это, несомненно, шаг в правильном направлении, и следует надеяться, что законодатели будут придерживаться такого продуманного подхода, чтобы убедить деловой мир в том, что они являются надежным партнером. В настоящее время предприниматели в этом еще сомневаются – только 18,1% опрошенных считают, что процесс внедрения изменений в законодательстве улучшился за последние три года», – с результатами знакомит руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос был проведен в январе 2026 года, анкетировав 518 латвийских компаний.

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?

«Те, кто начал это, уже будут мертвы»: соцсети о перспективе Rail Baltica (1)

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

