На ком экономим? В Латвии всё больше заместителей мэров (1)

© LETA 11 августа, 2025 10:46

Новости Латвии

Прошел примерно месяц с момента, когда избранные в начале лета думы латвийских самоуправлений собрались на первые заседания. За это время в краях избраны новые мэры и их заместители, и в пятой части самоуправлений количество вице-мэров увеличилось.

По три вице-мэра будет не только в Риге, но и еще в семи самоуправлениях.

Три заммэра и раньше были в Аугшдаугавском, Екабпилсском, Валмиерском и Мадонском краях, а в Ропажском и Салдусском краях их было меньше.

Кроме того, в некоторых самоуправлениях созданы бюро мэра и введены должности советников.

Как отмечает лектор Рижского университета Страдиньша Лелде Метла-Розентале, после реформы самоуправления стали больше, и иногда отдельным функциям действительно нужно уделять больше внимания. Однако, хотя подобные политические договоренности не являются чем-то необычным, важно понимать, достаточно ли богато самоуправление, чтобы позволить себе содержать несколько вице-мэров.

"Есть страны, где установлен оптимальный размер администрации по отношению к численности населения. Обычно этим занимается министерство по делам самоуправлений или министр, ответственный за эту сферу. Точно так же, как определено количество избираемых депутатов, есть стандарты относительно максимального размера администрации, включая, например, заместителей мэра", - пояснила Метла-Розентале.

Некоторые самоуправления перед увеличением числа заместителей мэра проводили общественное обсуждение, однако, как отмечает Министерство умной администрации и регионального развития, даже если обсуждение не проводилось, замечаний за это самоуправления не получат.

(Lsm.lv)

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Обновлено: 14:40 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать