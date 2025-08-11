По три вице-мэра будет не только в Риге, но и еще в семи самоуправлениях.

Три заммэра и раньше были в Аугшдаугавском, Екабпилсском, Валмиерском и Мадонском краях, а в Ропажском и Салдусском краях их было меньше.

Кроме того, в некоторых самоуправлениях созданы бюро мэра и введены должности советников.

Как отмечает лектор Рижского университета Страдиньша Лелде Метла-Розентале, после реформы самоуправления стали больше, и иногда отдельным функциям действительно нужно уделять больше внимания. Однако, хотя подобные политические договоренности не являются чем-то необычным, важно понимать, достаточно ли богато самоуправление, чтобы позволить себе содержать несколько вице-мэров.

"Есть страны, где установлен оптимальный размер администрации по отношению к численности населения. Обычно этим занимается министерство по делам самоуправлений или министр, ответственный за эту сферу. Точно так же, как определено количество избираемых депутатов, есть стандарты относительно максимального размера администрации, включая, например, заместителей мэра", - пояснила Метла-Розентале.

Некоторые самоуправления перед увеличением числа заместителей мэра проводили общественное обсуждение, однако, как отмечает Министерство умной администрации и регионального развития, даже если обсуждение не проводилось, замечаний за это самоуправления не получат.

