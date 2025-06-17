«Также наблюдается замедление движения поездов, сегодня, во время того ночного инцидента, не было никаких специальных остановок, скорее всего, в определенных местах, где поезда естественным образом замедляют ход, и была использована возможность сойти с поезда», — сказал Кондратович журналистам в Раудондварисе во вторник.

Он сообщил, что на данный момент у него нет информации о том, что человек найден.

«Ведется поиск, работают наши службы. Задействованы планы, которые применяются в таких ситуациях. Работают наши пограничники, полиция, Служба общественной безопасности — все, кто должен это делать, сейчас задействованы в процессе», — отметил министр BNS.

По его словам, личность гражданина и цель поездки известны, у правоохранительных органов нет данных о намерениях этого лица причинить вред.

«Мы понимаем, что идет проверка происходящего, кого они перевозят, поэтому я бы не сказал, что у него что-то было, но какова была цель (высадки из поезда — BNS), сказать сложно», — сказал Кондратович.

По его словам, министерство спокойно относится к этому инциденту. Пассажиры поездов, следующих транзитом в Калининград, иногда сходят с поездов, хотя такие случаи нечасты.

«Наша цель сейчас — найти и сделать так, чтобы они не повторялись. (...) Определенные решения уже приняты, я не хочу их озвучивать, но наши службы работают и знают, что делают», — сказал министр.

«Сегодняшний инцидент показывает, что, возможно, нам нужно что-то дополнительно внедрить в нашу систему, чтобы таких инцидентов не случалось. Мы проанализируем, посмотрим, здесь, я думаю, процесс идет не только с нашей стороны. Инфраструктура, по которой они едут, по сути, принадлежит другой стране, не Литве, но я думаю, что решения будут обязательно приняты, рекомендации учтены», — сказал Кондратович.

По его словам, в настоящее время службы реагируют, прибывая на место, если транзитный поезд из Калининграда останавливается в случае необходимости на опасных участках, например, на мосту Каунасской ГЭС, поезд получает сопровождение.

Как писало агентство BNS, по данным Департамента полиции, во вторник около 6 утра на железнодорожный пограничный пункт пропуска Кибартай поступило сообщение о том, что с поезда Адлер-Калининград сошел гражданин России 2004 года рождения.

По данным полиции, примерно за 25 минут до прибытия поезда на железнодорожную станцию ​​Кибартай, между Пильвишкяй и Кибартай, проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог сойти этот человек.