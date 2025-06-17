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На ходу сошел с поезда и исчез: ночью на территорию Литвы проник россиянин. С какой целью? (1)

© LETA 17 июня, 2025 16:49

Мир 1 комментариев

Иллюстративное фото

После того, как во вторник с транзитного поезда Адлер-Калининград сошел гражданин России, глава МВД Литвы Владислав Кондратович говорит, что он мог сойти, когда поезд притормозил, причины такого действия неизвестны.

«Также наблюдается замедление движения поездов, сегодня, во время того ночного инцидента, не было никаких специальных остановок, скорее всего, в определенных местах, где поезда естественным образом замедляют ход, и была использована возможность сойти с поезда», — сказал Кондратович журналистам в Раудондварисе во вторник.

Он сообщил, что на данный момент у него нет информации о том, что человек найден.

«Ведется поиск, работают наши службы. Задействованы планы, которые применяются в таких ситуациях. Работают наши пограничники, полиция, Служба общественной безопасности — все, кто должен это делать, сейчас задействованы в процессе», — отметил министр BNS.

По его словам, личность гражданина и цель поездки известны, у правоохранительных органов нет данных о намерениях этого лица причинить вред.

«Мы понимаем, что идет проверка происходящего, кого они перевозят, поэтому я бы не сказал, что у него что-то было, но какова была цель (высадки из поезда — BNS), сказать сложно», — сказал  Кондратович.

По его словам, министерство спокойно относится к этому инциденту. Пассажиры поездов, следующих транзитом в Калининград, иногда сходят с поездов, хотя такие случаи нечасты.

«Наша цель сейчас — найти и сделать так, чтобы они не повторялись. (...) Определенные решения уже приняты, я не хочу их озвучивать, но наши службы работают и знают, что делают», — сказал министр.

«Сегодняшний инцидент показывает, что, возможно, нам нужно что-то дополнительно внедрить в нашу систему, чтобы таких инцидентов не случалось. Мы проанализируем, посмотрим, здесь, я думаю, процесс идет не только с нашей стороны. Инфраструктура, по которой они едут, по сути, принадлежит другой стране, не Литве, но я думаю, что решения будут обязательно приняты, рекомендации учтены», — сказал Кондратович.

По его словам, в настоящее время службы реагируют, прибывая на место, если транзитный поезд из Калининграда останавливается в случае необходимости на опасных участках, например, на мосту Каунасской ГЭС, поезд получает сопровождение.

Как писало агентство BNS, по данным Департамента полиции, во вторник около 6 утра на железнодорожный пограничный пункт пропуска Кибартай поступило сообщение о том, что с поезда Адлер-Калининград сошел гражданин России 2004 года рождения.

По данным полиции, примерно за 25 минут до прибытия поезда на железнодорожную станцию ​​Кибартай, между Пильвишкяй и Кибартай, проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог сойти этот человек.

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