На этом месте теперь пустота: в Старой Риге закрылось кафе Rockabilly House на площади Ливу

Помещения кафе разобрали до основания и теперь на площади Ливу, у Рижского русского театра им. М. Чехова - непривычно пусто.
Судя по сайту кафе, оно принадлежало эстонцам.
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Большой крытый павильон на площади Ливу в Старой Риге был частью города с 2013 года. Он создавал атмосферу праздника своей музыкой и яркими огнями в любое время года. Но его история подошла к концу.
Помещения кафе разобрали до основания и теперь на площади Ливу, у Рижского русского театра им. М. Чехова - непривычно пусто.
Судя по сайту кафе, оно принадлежало эстонцам.
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Экс-министр благосостояния, политик Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") решила на своей странице в Facebook предупредить туристов о том, что местная авиакомпания airBaltic взялась строго контролировать условия перевоза багажа.
Экс-министр благосостояния, политик Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") решила на своей странице в Facebook предупредить туристов о том, что местная авиакомпания airBaltic взялась строго контролировать условия перевоза багажа.
Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы - Милды.
Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы - Милды.
Подписан договор с авиакомпанией "Lufthansa", которая станет стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.
Подписан договор с авиакомпанией "Lufthansa", которая станет стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.
Преподаватель латвийского вуза Мартиньш Шталс поделился в сети Х своими наблюдениями за иностранными студентами. И размышлениями о их будущем - в Латвии...
Преподаватель латвийского вуза Мартиньш Шталс поделился в сети Х своими наблюдениями за иностранными студентами. И размышлениями о их будущем - в Латвии...
Знаменитый православный собор в Лимбажи сильно пострадал от пожара, который случился в ночь с 23 на 24 января. Храму нанесен серьезный ущерб - пострадали уникальные росписи, стены, окна, сгорел сарай.
Знаменитый православный собор в Лимбажи сильно пострадал от пожара, который случился в ночь с 23 на 24 января. Храму нанесен серьезный ущерб - пострадали уникальные росписи, стены, окна, сгорел сарай.
Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло уже больше недели, а СМИ продолжают бурно обсуждать наряд, в котором была одета его жена Мелания.
Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло уже больше недели, а СМИ продолжают бурно обсуждать наряд, в котором была одета его жена Мелания.
Чтобы отпраздновать именины своей дочери Ребекки, рижанка Элина решила ознакомиться с репертуаром анимационных фильмов в одном из столичных кинотеатров. И была крайне удивлена, обнаружив, что большинство мультфильмов идет на русском языке, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Чтобы отпраздновать именины своей дочери Ребекки, рижанка Элина решила ознакомиться с репертуаром анимационных фильмов в одном из столичных кинотеатров. И была крайне удивлена, обнаружив, что большинство мультфильмов идет на русском языке, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.